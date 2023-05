La depuradora de Viveiro zumba

La puesta en funcionamiento de la ampliada depuradora de Viveiro, tan ansiada para eliminar los vertidos y malos olores en la ría, tiene detalles por solucionar: un molesto ruido se cuela en los oídos y casas del vecindario, como el girar de una turbina que para algunos es más molesto durante la calma de la noche. La Xunta ha reaccionado y solicitó a la empresa responsable de las obras "que revise o funcionamento das soplantes instaladas, tras detectar que superan os niveis de ruído previstos e permitidos pola normativa", dice Infraestruturas.

La depuradora vivariense se encuentra en el acceso principal a Viveiro, junto la carretera, el cruce hacia el puerto de Celeiro y en el trayecto del paseo marítimo entre ambos núcleos municipales. Y mientras vecinos que viven a unos cientos de metros apenas escuchan "el pitido" o lo perciben de forma intermitente, otros han llegado a preguntar por el mismo, o dado aviso a servicios de emergencia creyendo que se trataba de una alarma.

El viento reinante también influye en la propagación sonora desde el recinto de depuración que se ha llevado el grueso de los 8 millones de euros de inversión destinados por la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade a mejorar la depuración. Cuatro millones de euros han ido a equipos y balsas para aumentar en un 50% la capacidad de tratamiento de las aguas residuales de Viveiro, incorporando las de Celeiro.

Hubo que hacer demoliciones y excavación para ubicar un nuevo pretratamiento en dos líneas "con procesos de desareado e desengrasado, a construción dunha terceira balsa do reactor biolóxico e un novo edificio para as soplantes necesarias para a reacción desas balsas e bombeos". Una primera inspección, según algunas fuentes, no reveló malfunciones en las bombas pero deberá revisarse la instalación. La Xunta señala que "de xeito complementario ás actuacións que lle corresponde executar á empresa, Augas de Galicia prevé reforzar a instalación con medidas de insonorización".

Lo que por ahora no se perciben son los olores pestilentes que había antes, sobre todo en días de mucho calor.