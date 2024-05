Denunciarán a un burelés por llevar un can peligroso sin bozal y atacar a otro perro

La Policía Local de Burela tramitará un acta de denuncia de oficio ante el ataque de un perro de raza potencialmente peligrosa que atacó a otro can en la calle, pese a que el propietario del animal agredido no formuló denuncia. Afortunadamente este último no presentaba lesiones graves.

El animal atacante no llevaba bozal y la persona que lo paseaba no presentó licencia, aunque el can estaba identificado con microchip. Desde el cuerpo de seguridad municipal realizan las gestiones necesarias para comprobar si está registrado y con el seguro obligatorio.

Las diligencias que realicen los agentes serán remitidas a la Xunta de Galicia, que es la administración competente, debido a la gravedad de los hechos.