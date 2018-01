La denunciante de abuso sexual en O Vicedo dice que no fue pareja del hombre

La denunciante de un intento de agresión sexual ocurrido en un taller de empleo aclara que antes de suceder el abuso no tuvo relación sentimental o de pareja con el denunciado, por lo que no es su expareja ni el hombre pretendía reanudar la misma con ella, al no haber existido nunca la relación previamente.



La mujer, acogiéndose al derecho de rectificación, señala en un escrito: "En relación a la noticia publicada el pasado día 5 de enero por la delegación de Viveiro del diario El Progreso, y referente a la presentación de una denuncia por una vecina de Viveiro por un episodio de abusos sexuales en el mes de noviembre en el taller de empleo común a los ayuntamientos de Ourol, O Vicedo y Muras, al envío de mensajes de WhatsApp a dicha mujer, así como al hecho de que el denunciado se presentó en el domicilio de la mujer, el diario El Progreso procede a la siguiente rectificación:



Las afirmaciones que se hacen en la noticia de que la mujer denunciante había mantenido en el pasado una relación sentimental y/o de pareja con el denunciado son falsas.



Por tanto, también es falsa la afirmación contenida en la noticia de que la mujer denunciante y el denunciado son expareja.



Asimismo, es falsa la afirmación contenida en la noticia, según la cual el motivo para la conducta del denunciado pudiera ser el deseo de reanudar la relación sentimental y/o de pareja con la denunciante, pues entre la denunciante y el denunciado nunca llegó a haber ninguna relación de pareja o sentimental".