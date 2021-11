Denuncian vandalismo por los botellones junto a la estación de Feve de Ribadeo

Un empresario de Ribadeo denunció este domingo ante la Guardia Civil los destrozos que le causaron en la nave de su propiedad que tiene junto a la estación de Feve de la localidad. Asegura que estos daños son fruto de los "botellones habituales que hacen multitud de jóvenes en esa zona casi todos los fines de semana".

En este caso los hechos se produjeron en la noche del viernes al sábado y como consecuencia de ellos en su nave le rompieron varias ventanas y una puerta de madera, aunque dice que no le robaron nada de lo que había en el interior.

Asegura que está muy preocupado por el deterioro que se está viviendo en todo ese entorno "porque cada vez son más los jóvenes que quedan allí los fines de semana y precisamente como son menores no les puedes decir ni hacer nada, porque te puedes buscar un problema".

Los vecinos aseguran que cada vez hay más gente

Concretamente relata que en las últimas semanas pudo comprobar que su número fue creciendo "y se está generando una alarma social importante". Fue esa alarma social a la que alude la que le empujó a presentar la denuncia ante la Guardia Civil "porque no puede ser que continúe pasando esto con tanta impunidad, porque lo cierto es que no se está haciendo nada para evitar esta situación que más o menos todo el mundo sabe que está sucediendo, pero no se está actuando".

En los últimos meses indica que se produjo un deterioro más intenso de la zona "ya que los trenes que hay allí están totalmente pintados con grafitis, como algunas de las naves. Hay muchos cristales por el suelo que no se limpian y da a toda la zona una sensación de abandono tremenda".

Confía en que la situación se corrija porque dice que algunos vecinos empiezan a estar atemorizados por esta situación que, insiste, se vino acelerando en los últimos tiempos.

PRECEDENTES. En Ribadeo se registraron problemas con los botellones en anteriores ocasiones, pero nunca en esa zona. Donde más problemas habían causado habían sido otros lugares más céntricos, como la Praza da Música, los rincones del edificio junto al auditorio o algunos parques pequeños.