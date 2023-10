Denuncian el robo de dinero a un mayor de la vivienda comunitaria de Riotorto

Un residente en la vivienda comunitaria de Riotorto presentó una denuncia ante la Guardia Civil a causa de los robos continuos que asegura haber estado sufriendo a lo largo del tiempo por parte de una trabajadora de dicho centro pero no de las habituales, sino una de las que acuden a realizar sustituciones puntualmente cuando falta alguna de las trabajadoras habituales. En total, estima que el montante total del dinero que le sustrajeron fue de unos 1.300 euros aproximadamente.

Los hechos que detonaron la denuncia ocurrieron hace solo dos noches, cuando el residente que presentó la denuncia estaba durmiendo cuando en torno a las dos de la madrugada escuchó un ruido en la habitación que lo despertó. Según él mismo explicó a este diario, la mujer estaba registrando sus pertenencias y lo siguió haciendo con sigilo. "Eu seguín deitado pero vendo o que facía, e cando saía pola porta, levanteime e díxenlle que onde ía, e ela volveu á habitación e meteume outra vez os 50 euros na carteira".

Asegura que esto ya lo venía sospechando porque "notaba que me faltaban cartos e fun botando as contas do que me faltaba, e sempre pasaba cando estaba traballando esta muller", pero esta vez asegura que consiguió sorprenderla in fraganti. También añadió que "unhas veces eu notaba que me faltaban máis cartos e outras que me faltaban menos, pero sempre me faltaban, e estaba moi preocupado porque é algo que nos altera moito a todos".

Una vez que el hombre pudo comprobar lo sucedido y con el dinero recuperado, a la mañana siguiente acudió a presentar una denuncia ante la Guardia Civil para que investiguen el hecho y reclama que lo hagan ya porque señala que se trata de una vivienda con personas mayores y sensibles. Además, presentó la denuncia contra esta mujer, de la que indica que "xa sabemos que tivo outros episodios parecidos anteriormente noutros centros" por lo que además el denunciante se mostró extrañado de que pueda continuar trabajando en este tipo de centros, aunque sea realizando sustituciones puntuales como es este caso.

Las trabajadoras de la vivienda comunitaria de Riotorto se mostraron muy contrariadas por lo sucedido, así como por el hecho de que se denunciase a una persona que ya había protagonizado episodios similares en el pasado. Una de ellas, que asesoró al mayor afectado, dice que "estamos moi nerviosas. Este ten que ser un lugar de tranquilidade". Ante lo sucedido, reclaman una actuación rápida de la Guardia Civil y del Consorcio de Igualdade e Benestar con la denunciada "porque estamos a falar dun colectivo moi vulnerable".