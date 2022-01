Denuncian que hubo un solo médico para todo el centro de salud de Viveiro

El sindicato CIG denuncia la situación "insostible" que atraviesa el centro de salud de Viveiro por la escasez de médicos, hasta el punto de que "durante varios días só atendeu un facultativo" en este ambulatorio que abarca un ámbito poblacional de más de 15.000 personas. Desde el Sergas aseguran que el centro de salud "nunca estivo desatendido" y recuerdan que actualmente no hay profesionales en las listas de contratación para cubrir las ausencias.

CIG-Saúde A Mariña afirma que el ambulatorio de Viveiro arrastra "desde hai moitos meses" una complicada situación por la ausencia "de máis da metade da dotación de persoal facultativo". El sindicato añade que ya denunció estos hechos recientemente al darse "situacións tan inasumibles" como estar solo dos médicos en el turno de mañana y otro para las urgencias. "Isto significa que só había tres facultativos para atender a case 16.000 pacientes, o que constitúe unha ratio inaceptable de máis de 5.000 persoas por profesional", apuntan.

Añaden que esta "precariedade asistencial" se agravó aún más en los últimos días al tener constancia el sindicato de que en algunas jornadas el centro de salud de Viveiro "contou unicamente coa presenza dun facultativo para a atención da totalidade da poboación", algo que califican de "caótico e conducente ao peche do centro sanitario, segundo vai progresando a casuística tanto de pacientes coma de presenza de profesionais". CIG-Saúde agrega que gran parte de los pacientes de este centro de salud están sufriendo anulaciones y aplazamiento de citas "ata en 16 días, sen previo aviso ou, no mellor dos casos, cunha chamada telefónica no mesmo día que tiñan que acudir á consulta".

La CIG ve en peligro de cierre el centro de salud y Sanidade zanja que eso no tiene sentido y solo trata de confundir a los vecinos

Cree que esto significa el "desmantelamento" del centro de salud de Viveiro, que ven "próximo ao peche das súas portas", y culpan de ello a la "ncompetencia xestora do Sergas e da Xerencia da área sanitaria". "Sendo conscientes de que esta sexta onda da pandemia está a aumentar tanto a presión asistencial como o número de baixas de profesionais contaxiadas, tamén acreditamos que este sindicato leva anos advertindo do caos que se aveciñaba pola desidia e abandono ao que o Sergas relegou a atención primaria", concluyen.

RESPUESTA. Desde el Sergas defienden que "todos os pacientes son atendidos" en este ambulatorio y que es "falso e absurdo" que se esté desmantelando el centro. "Ditas afirmacións non só carecen de calquera viso de realidade, senón que o único que buscan é xerar malestar e confusión entre os veciños deste concello, que por certo conta cun dos centros de saúde máis grandes da provincia, con máis profesionais e con toda a carteira de servizos de atención parimaria".

Afirman desde Sanidade que la Xerencia está haciendo "o imposible por cubrir todas as baixas, vacantes ou ausencias" que se producen en los más de 70 centros sanitarios de la provincia, incluido el de Viveiro. "De todos é sabido, supoñemos tamén para a CIG, a total falta de persoal nas listas de contratación para cubrir todas as ausencias que se producen a diario nos centros de saúde e hospitais xa que, ademais de non haber profesionais, todos os que hai están xa contratados e traballando".

Desde el Sergas recuerdan que en el momento actual, con la sexta ola de la pandemia en un número álgido de casos, los centros de salud soportan una importante carga de trabajo por este motivo (tramitación de bajas, altas, atención telefónica, etc.) que se suma a la atención ordinaria. Ante esto creen que "todos deberiamos remar na mesma dirección e axudar a superar esta situación, e non facer demagoxia e aproveitar politicamente esta situación".

Insisten en que los profesionales realizan "un esforzo enorme" por dar la mejor atención a sus pacientes y que también enferman de covid o de otras patologías que causan baja, además de tener derecho a días de descanso, "cousa que a CIG tamén critica a miúdo, asegurando que se lles negan días de descanso por falta de substitutos, nun exercicio máis da demagoxia que están a empregar aproveitando unha situación pouco común e extraordinaria como é a sexta onda da pandemia".