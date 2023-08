Denuncian pintadas de 'Que te vote Txapote' en un hotel de Foz

El hotel Isla Nova de Foz, situado a escasos metros de la playa de A Rapadoira y propiedad de la familia del exalcalde socialista José María García Rivera, sufrió la pasada madrugada un acto vandálico. En una de las fachadas del inmueble apareció pintada la frase 'Que te vote Txapote'.

Fuentes del hotel confirmaron en la mañana de este viernes que ya habían presentado la correspondiente denuncia en el cuartel de la Guardia Civil, "para que quen faga isto sepa que pode ter consecuencias". "Non queremos deixar pasar este acto porque non nos parecen lóxicos este tipo de ataques e porque non queremos que lle toque a ninguén máis. Rexeitamos completamente estas expresións", explican.

Si bien lo consideran un acto vandálico, es cierto que es una "expresión de odio" ya utilizada con anterioridad y está hecha precisamente en un hotel que es propiedad de la familia de un exregidor socialista y también uno de sus hijos es actualmente concejal socialista en el gobierno focense. Además se da la circunstancia de que se produce después de la constitución de la Mesa del Congreso con mayoría progresista.

"Esta noite atentaron contra o noso negocio familiar que abriu meu avó no ano 64. Nada xustifica o odio irracional. Foz é un pobo de paz", manifestaron los propietarios a través de sus redes sociales. "Non se debe identificar un hotel que é un negocio privado cunha ideoloxía", sostienen