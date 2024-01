Denuncian un ataque de lobo al lado de una vivienda cerca del casco urbano de Foz

El lobo parece haber encontrado un punto de alimento en las casas próximas al núcleo urbano de Foz, donde se suceden los ataques en las últimas semanas. La víctima del último fue una oveja propiedad de Óscar Lema, vecino de Vilaxoane, quien la halló muerta ayer por la mañana a menos de 20 metros de su vivienda. "Ninguén fai absolutamente nada. Síntome completamente indefenso, que fago? En calquera momento vai entrar por outro animal", asegura.

El afectado indica que le mató a la única que quedó suelta en la finca colindante con su casa durante la noche del sábado al domingo. Calcula que el ataque debió producirse alrededor de las dos y media de la madrugada, porque ese fue el momento en que sus perros border collie ladraron, pero "non imaxinei que viría pegado á porta da casa, a menos de 20 metros da entrada". Se trata del segundo bóvido de este propietario que se cobra el depredador.

El vecino de Vilaxoane teme ahora por la vida de los otros ejemplares que se salvaron de este ataque al dormir a cubierto: "Por precaución púxenas preto da casa e viñeron igual". También teme que pueda matarle alguno de sus perros. Acaba de comprar un mastín, pero todavía es pequeño para defender la cabaña.

La oveja, cerca de la casa. EP

Lema encontró la oveja muerta al levantarse este domingo. "Ao mirar pola ventá xa vimos moitas pegas e corvos que estaban encima dos restos. Debeu atacala máis dun porque a cantidade que lle falta non a come un só. deben faltar 30 quilos de carne". Sus ovejas son de tamaño grande, de raza charolesa. El vecino las adquirió para mantener la finca aledaña a su casa, que no es de su propiedad, porque "senón ao final é un silveiral, así que lévoa eu. Gústame telas, pero había que buscar unha solución para que isto non ocorra polo menos ao pé da porta, antes non viña ás casas, porque tiñan medo, pero agora non se lles pode facer nada, así que achéganse. Así, isto pinta mal".

Óscar Lema comenta que no presenta denuncia para reclamar la indemnización porque "entre que chamas, tes que deixar de traballar, esperar que veña o Seprona e os axentes de Medio Ambiente. Perdo tempo e con toda a burocracia non compensa polos 20 ou 25 euros que che dan por cada ovella morta. Non merece a pena nin sequera molestarte, porque perdo máis diñeiro ao quedar na casa un día sen ir traballar para xestionar todo".

El afectado destaca también que antiguamente el depredador no se aproximaba tanto a las zonas habitadas y considera que deberían hacerse batidas para que no llegasen tan cerca de las casas. "Entendo que polo menos batidas para espantalos pódense facer, agora nada lles fai fronte, están ceibos, non se asustan e calquera día atácanlles aos cans", lamenta.