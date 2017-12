Denunciados destrozos no interior dun edificio de Bergantín Palomo, en Covas

A comunidade de veciños do portal número 5 da rúa Bergantín Palomo, na localidade viveiresa de Covas, denuncia outra vez danos en distintos elementos do inmoble. O autor dos desperfectos debeu producilos nesta ocasión a plena luz do día, entre as dúas e as catro da tarde do pasado sábado 23.



Os destrozos afectaron desta volta a un dos cristais da porta de acceso, ao parecer o superior, así como á placa protectora da pantalla do ascensor na que figuran os números indicadores dos distintos pisos, e á manilla do trasteiro da pranta -3, que foi arrincada, segundo explicou un representante da comunidade veciñal á Policía Nacional ao efectuar a correspondente denuncia na comisaría viveiresa.



Ante a reiteración dos danos, os investigadores continúan coas pesquisas abertas sobre este caso e chaman a atención sobre o feito de que os destrozos acontecesen na maioría dos casos xusto antes de xornadas ou días festivos. Así, a primeira vez que se produxeron coincidiu nos días previos á Semana Santa pasada, logo volveron a ocorrer ao comezo do último verán, despois repetíronse ao comezo da pasada ponte da Constitución e agora voltaron a pasar antes do Nadal.



Estas circunstancias motivan que os investigadores pensen que o autor pode ser unha persoa que non vive de maneira habitual no edificio, aínda que si ten residencia no mesmo, á que acudiría en xornadas festivas de certa duración, como as mentadas con anterioridade, pero tamén nalguna ocasión ao longo da semana, como aconteceu entre os días 21e 23 do pasado mes de novembre. Isto levou a pensar que podería tratarse dunha trastada ou incluso dunha vinganza.



Os investigadores sospeitan que puido ter algún problema coa comunidade de veciños, aínda que tampouco descartan que isto non sexa así e que o faga só por amolar ao resto do vecindario. A repetición dos ataques a bens de diferentes particulares e en distintas datas provoca que os policías non descarten ningunha posibilidade, aínda que tratan de establecer cales son as pautas da súa actuación.



O suposto autor dos feitos amosa certa teima cun dos trasteiros, que ata o de agora sempre resultou atacados, é o da pranta -3, segundo precisan os investigadores, que consideran moita casualidade que se repitan danos similares, aínda que escasa entidade, no mesmo inmoble da localidade de Covas.



DIVERSOS. Ademais de causar desperfectos nas portas de varios trasteiros, que apareceron con golpes ou coas manillas das portas destrozadas, en ocasiones anteriores o autor tamén ocasionou danos a varios automóbiles estacionados no garaxe do inmoble. Os vehículos apareceron raiados en todo o seu perímetro, o que obrigou a varios donos a presentar denuncia.



A comunidade non efectúa valoración dos destrozos pola súa escasa contía, pero presenta a pertinente denuncia na comisaría do Corpo Nacional de Policía, en Viveiro, para aportar xustificante á compañía aseguradora e que esta poida asumila reparación, correndo así a cargo do seguro comunitario eses gastos causados de maneira intencionada.