Denunciada la ocupación de una casa en la parroquia focense de Fazouro

Un inmueble ubicado en una zona rural de la parroquia focense de Fazouro ha sido objeto de una ocupación en Foz. En este caso, se trata de una casa de dos pisos en el núcleo de Santo André, casi en el límite ya con la parroquia de San Acisclo.

Las personas que accedieron al inmueble sin permiso lo hicieron sin hacer uso de la violencia, pues la casa lleva muchos años sin estar habitada y no fue hasta el pasado lunes cuando se presentó denuncia por este motivo. En el entorno de la casa, que no cuenta con otras viviendas alrededor y está en una zona bastante apartada, no se observa ningún tipo de movimiento que delate la presencia de personas ni tampoco útiles en el exterior que pudieran hacer pensar en que la casa había sido okupada, aunque ya es un rumor confirmado y extendido por la parroquia, donde ha crecido la preocupación porque se extiendan este tipo de hechos.

También responsables del Ayuntamiento de Foz tuvieron conocimiento de lo sucedido en la jornada de ayer a través de las fuerzas de seguridad y cuerpos del Estado.

Los trámites a seguir a partir de ahora podrían pasar por la identificación de las personas que están en la casa, mientras se siguen los trámites paralelos en el juzgado para poder aplicar la Ley de Desahucios, en caso de que se confirme que ha sido ocupada de manera ilegal y contra el deseo de sus legítimos propietarios.

MÁS CASOS. Aunque se trata de hechos aislados, son dos ya las ocupaciones que trascendieron en el municipio de Foz en los últimos meses, tras la producida en un inmueble situado en el barrio de Marzán por una familia con varios menores a su cargo.

También en Fazouro, en las inmediaciones del polígono industrial, llegó a asentarse esa misma familia, pero entonces en un solar al aire libre donde era visible la presencia de diversos enseres en el exterior, lo que enseguida llamó la atención de vecinos y autoridades, lo que les llevó a abandonar la zona y meterse en una casa que llevaba varios años vacía en Marzán, donde se repitió el trasiego.

Una circunstancia que no se repite en este último caso, donde el silencio reina alrededor de la vivienda, al igual que en el resto del barrio, un pequeño remanso de paz que se ha visto ahora roto por este incidente.