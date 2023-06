Una vecina de Viveiro presentó este miércoles una reclamación en el Hospital da Mariña en Burela por el trato recibido en la consulta de una neumóloga a la que acudió para obtener más información sobre el resultado de un TAC realizado a su madre, de 85 años y enferma de alzhéimer, en el que aparecía un tumor de pulmón sospechoso de ser maligno.

La denunciante acudió a la consulta de la neumóloga —derivada de la neuróloga que ordenó la prueba— pero asegura que se fue sin saber "qué tipo de tumor tiene, si está muy avanzado o si va a tener dolor".

Según su testimonio, la especialista le dijo que no iba a atender a su madre "por su avanzada edad", que "se iba a morir de alzhéimer" y que "no iba a tener dolor" por padecer el deterioro cognitivo, "que un día no se despertará por la mañana y será lo mejor que le pueda pasar".

La denunciante no solo lamenta la falta de respuestas ante la noticia de que su madre tiene un tumor, sino "la forma vejatoria" en que dice que la trató y que considera "inconcebible". En su reclamación pide consulta con otro neumólogo que pueda informar a la familia con normalidad.