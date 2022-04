Denuncia que lleva cinco meses esperando por rehabilitación a pesar de sufrir un intenso dolor

La Plataforma en Defensa da Sanidade Pública da Mariña hizo pública este lunes la denuncia de un paciente que lleva desde noviembre de 2021 esperando para recibir la rehabilitación que le pautó el traumatólogo. El hombre padece de varias hernias cervicales con afectación neurológica y un dolor continuo, "pese a estar a tratamento con analxésicos moi potentes, do grupo dos opiáceos, entre outros". Además el hecho de sufrir un intenso dolor continuamente que le impide levar una vida normal le afecta psicológicamente.

En noviembre de 2021 el traumátologo le pidió una cita con la médica de Rehabilitación para su valoración y un posible tratamiento rehabilitador. Al pasar los días sin que lo llamaran, el hombre se puso en contacto con el Hospital da Mariña en enero y le contestaron "que non estaba incluído na lista de agarda porque non entregara a folla para rexistro, máis eu conservo copia co número de rexistro", asegura el afectado.

Como no aparecía la hoja de interconsulta, el servicio de Traumatología emitió un nuevo volante que se registró con la fecha de enero de este año,"co cal entra a formar parte das listas de agarda cunha antigüidade menor de la que le correspondería". El paciente no acepta esta nueva tramitación porque "se ben é verdade que pode ocurrir un erro ou unha perda do volante, eu aportei as probas de que a tramitación do rexistro se fixo en novembro de 2021 polo que o erro administrativo debe ser solventado en favor do usuario"..

Transcurrido otro mes sin ser llamado, el hombre contactó con la plataforma para presentar la correspondiente reclamación. Desde el colectivo sanitario exigen que se "solvente este erro administrativo de xeito favorable para o paciente" y se le de un acita a la mayor brevedad posible, ya que se trata "dunha seria afectación física e psíquica do paciente, a tenor do tratamento farmacolóxico que recibe e que pode ter consecuencias bastante importantes para a saúde, das que fai responsable á dirección do centro se non lle poñen remedio de inmediato", subraya la coordinadora del colectivo Montse Porteiro.