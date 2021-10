Un paciente que estuvo ingresado por covid-19 en el Hospital da Mariña, en Burela, denuncia que lleva desde abril esperando por los resultados de unas pruebas que le realizaron una vez superada la enfermedad.

Por eso, decidió ponerse en contacto con la Plataforma na Defensa da Sanidade Pública da Mariña para interponer una reclamación ante el hospital el pasado 6 de septiembre. Según informa esta entidad, el paciente permaneció 11 días ingresado por una neumonía bilateral por covid-19 y lleva "seis meses esperando para conocer su estado de salud" después de que se le hiciesen distintos análisis.

El hombre fue dado de alta por su buena evolución clínica, pero todavía tuvo que permanecer aislado otros 14 días. Posteriormente, fue citado para consulta en Medicina Interna el 22 de diciembre de 2020 y en abril de 2021 se le realizó una radiografía y una analítica. Desde entonces, tal y como denuncia, está esperando para conocer el resultado de las pruebas.

La plataforma asegura que el hombre "solo" ha recibido una carta de Atención al Paciente en la que se le comunica que "están poniendo todos los medios"

Según explica el colectivo, el hombre tiene secuelas tras la infección: "No me encuentro como antes de la enfermedad, ni mucho menos, y pienso que es excesiva esta tardanza. Estoy preocupado por mi estado de salud, quiero saber si tengo algún problema serio o no".

Hasta el momento, el paciente "solo recibió una carta de Atención al Paciente" en la que le comunican "que están poniendo todos los medios, que lo lamentan profundamente y le piden disculpas".

RESPUESTA DEL ÁREA SANITARIA. Ante estas críticas, fuentes de la Xerencia del Área Sanitaria de Lugo-A Mariña-Monforte han señalado a Europa Press que, si el hombre fue a Atención al Paciente, "seguro" que los resultados "están todos revisados".

No obstante, las mismas fuentes recuerdan que las pruebas "se cargan en el sistema informático y pueden ser consultadas por el médico de familia" a través de la plataforma Ianus.