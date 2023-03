Denuncia la desaparición de las alianzas de su padre tras fallecer en el hospital

Una mujer denuncia la desaparición de las dos alianzas que tenía su padre, después de que este falleciera en el Hospital Público da Mariña a principios de semana.

Según el relato de la mujer, cuando vio a su padre por última vez el lunes por la tarde el hombre tenía los dos anillos. "A las cuatro de la madrugada me avisaron de que se estaba muriendo y cuando llegué ya había fallecido", explica. "La verdad es que en ese momento no comprobé si las tenía, cuando me preguntaron en la funeraria lo que llevaba para la incineración les dije que las alianzas y me contestaron que no llevaba ningún anillo", añade.

La mujer volvió entonces al hospital, pero ni el personal de limpieza, ni el de enfermería supieron darle razón de los anillos. Tampoco el personal de Seguridad, cuyo responsable quedó en contactar con ella, "pero todavía no lo hizo". "Falleció en la habitación, de ahí bajó al mortuorio y allí lo recogió la funeraria", indica la mujer y añade que "las personas que tuvieron acceso a él fueron limitadas y a esas horas me imagino que aún menos". "Estoy convencida de que mientras estuvo bien no se los quitó», indica y avanza que presentará denuncia por lo sucedido en la Guardia Civil, "no por el valor de los anillos sino por la indignación que me produce esto".

La mañana de este viernes volverá al hospital para presentar una reclamación con la que regresará al cuartel, donde ya estuvo este jueves por la tarde, para formalizar la denuncia. También adjuntará una foto de las alianzas de su madre, iguales a las del padre.