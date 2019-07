Los 'resus' entregaron carteras perdidas con hasta mil euros que ya se devolvieron

El Resurrection Fest cerró una nueva edición sin incidencias graves y en la que el dispositivo de seguridad funcionó "a la perfección", según indicaron este kybes responsables de la Policía Nacional y Local que participaron en él. Una denuncia por vejaciones de tipo sexual, la detención de dos personas que hurtaban móviles, dos denuncias por agresiones y ocho intervenciones de estupefacientes forman parte del balance de la comisaría, que lo considera escaso teniendo en cuenta la alta afluencia de personas al evento.

Por parte de la Nacional estuvieron ayer en el concello el jefe de la comisaría, Jesús Seco; el jefe de la Policía Judicial, Ignacio Rojo, y el jefe de Seguridad Ciudadana, Manuel López, acompañados de la alcaldesa, María Loureiro, y del jefe de la Policía Local, Senén Pico.

Sobre la denuncia del abuso sexual explican que los hechos se produjeron en la jornada de conciertos del viernes, cuando según el testimonio de la chica un joven alto y corpulento se colocaba detrás de ella y le hacía tocamientos. Acudió al punto lila instalado por el Concello a comentar los hechos y las voluntarias que la atendieron le recomendaron denunciar, algo que hizo al día siguiente.

La Policía Nacional dio cuenta al juzgado de la ciudad y continúa con las investigaciones tratar de identificar al causante. Los responsables policiales precisan que el hecho de conocer lo sucedido más tarde impidió intentar localizar al autor en las cámaras en tiempo real que ofrecía el puesto de mando avanzado de la Xunta instalado en el recinto.

Por otro lado la Policía Nacional recibió doce denuncias por hurtos de móviles que se produjeron durante los conciertos del jueves y el viernes. Por las características físicas que aportaron los denunciantes y tras las gestiones realizadas los agentes detuvieron el sábado a dos personas cuando iban a acceder al recinto y las acusaron de un delito no grave de hurto. "Casualidad o no", añaden, ese día no hubo ninguna denuncia.

Asimismo recibieron denuncias por dos hurtos de carteras, una de ellas en una acampada, y otras dos por agresiones tras recibir el aviso de la seguridad del recinto.

La Policía también realizó ocho intervenciones de estupefacientes -cannabis o anfetaminas- pero "ninguna de trascendencia penal". En este sentido destacan la efectividad de los controles preventivos que realizó la Guardia Civil en los accesos al municipio y el trabajo de los agentes de la Policía Nacional tanto uniformados como de paisano que estaban el recinto y los aledaños.

Todos agradecieron la colaboración de cuantos participaron en el operativo, también Protección Civil, sanitarios o bomberos. "Estoy muy satisfecha de poder contar con este gran equipo" reseñó la alcaldesa, María Loureiro.

Carteras devueltas

El jefe de la Policía Local de Viveiro, Senén Pico, recibía las felicitaciones de la alcaldesa y los responsables de la Policía Nacional por el esfuerzo del cuerpo municipal y la colaboración prestada. En su propio balance, asimismo sin incidentes graves, desliza la "generosidad" del público del festival tras citar que les fueron entregadas tres carteras extraviadas con "cantidades importantes de dinero" que en algún caso "rondaba los mil euros" por personas que las encontraron y que lejos de quedárselas las pusieron en manos de la Policía para que las recuperasen sus legítimos propietarios. Del mismo modo, comenta que también entregaron a sus dueños algunas entradas extraviadas que les hicieron llegar.



En total la Policía Local tiene constancia de 117 objetos perdidos, de los que 31 ya fueron devueltos a sus propietarios antes de que dejasen Viveiro. Entre los que tienen en custodia a la espera de que aparezcan los dueños hay 25 carteras, cinco bolsos o mochilas, 16 móviles, cinco relojes y una cámara. La Local solicitó este año la colaboración de otros concellos para que aportasen agentes y diseñó un operativo con un jefe y un coordinador en cada turno, además de un equipo de tráfico, una patrulla de atestados y otra de seguridad ciudadana.



En el balance figura un solo accidente de circulación con escasos daños materiales, 25 denuncias por estacionamientos indebidos de los que se solicitó la grúa en siete ocasiones o dos intervenciones de auxilio sanitario. Senén Pico hace un balance "muy positivo" y destaca la "ejemplaridad" de los conductores especialmente en Celeiro, además del comportamiento de los asistentes en el desalojo del recinto y también el domingo al irse, ya que pese a la ralentización del tráfico