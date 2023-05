"Dende o miradoiro do Monte Castelo visualizo todo o que me gusta de Burela"

Unha das vistas panorámicas máis bonitas da costa mariñana é a que se pode ver dende o miradoiro do Monte Castelo, en Burela. E precisamente esas vistas son un dos motivos que levan á contable Sara Calvo a decantarse por este punto do municipio como o seu lugar especial. Pero non é o único, nin o principal, xa que o que máis destaca ela é que se trata dun punto estratéxico dende o que pode ver "todo o que me gusta de Burela".

Sara é unha namorada de Burela, onde naceu, se criou e sigue vivindo, polo que ter un punto dende o que divisar cada recuncho da localidade é perfecto. "Dende o miradoiro evoco todos os recordos que teño de Burela, dende a rúa na que nacín e xoguei, o colexio e o instituto nos que estudei, a rúa na que vivo, o meu lugar de traballo ou as praias onde paso os veráns".

Sara adoita achegarse ao Monte Castelo en familia para pasear ou con amigos para celebrar algunha comida ou actividade ao aire libre, "porque é un sitio marabilloso en xeral, cunha área recreativa tamén moi bonita, aínda que eu quedo coa parte máis baixa onde están o miradoiro e o hórreo".

Ademais este é un lugar ao que ten ido dende sempre cos seus pais, polo que tamén está cargado de recordos da súa nenez, daqueles que tiña coa súa familia, e agora tamén constrúe outros novos cos seus fillos.

A Sara sóbranlle motivos para recomendar unha visita ao Monte Castelo: "Tes unhas vistas espectaculares, podes desfrutar da natureza e tamén é un lugar idóneo para vivir momentos de ocio con amigos". Uns plans que se poden facer en calquera época do ano e en calquera momento do día.

Pero o momento perfecto de Sara para desfrutar do seu miradorio é o atardecer: "Subir ao atardecer para min é espectacular; é, sen dúbida, o momento máis bonito do día para estar alí". E tamén un momento perfecto para desconectar do mundanal ruido.