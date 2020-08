Alba Rodríguez: "Demostramos que la cultura puede ser segura si se cumplen las medidas"

"LA MÚSICA es realmente la mediadora entre la vida de los sentidos y el espíritu". Alba Rodríguez, directora del Festival Bal y Gay de música clásica, recurre a esta cita del gran compositor alemán para reflejar el tirón social de este evento, que se cerró ayer con la actuación del Ensemble Bal y Gay en el auditorio Hernán Naval de Ribadeo.



¿Puede realizarse un balance positivo de esta edición, a pesar de las exigentes medidas de seguridad por la pandemia?

El festival sigue creciendo, aunque tuvimos que realizar cambios de última hora y adaptarnos a las circunstancias. Disfrutamos de la música en directo y demostramos que la cultura puede ser segura si se adoptan las medidas preventivas con rigor, lo que no impidió celebrar el festival sin ningún inconveniente.



Tuvieron que tomar varias medidas de seguridad como el límite de aforo, distancia, mascarilla..., ¿la gente se adaptó bien?

Todos los asistentes fueron muy respetuosos y obedientes. Tanto nosotros como ellos buscábamos seguridad para evitar contagios y no tuvimos ningún problema para llevar los conciertos a cabo. Incluso para el abandono de los espacios decidimos hacerlo de forma escalonada para mayor seguridad.



En la mayoría de los conciertos se agotaron todas las entradas.

Sí. A diferente ritmo, pero hemos agotado las entradas en todos los conciertos. Para el concierto de ayer se acabaron las entradas el día anterior, pero para otros llenamos el aforo semanas antes de que tuviese lugar la actuación. Tanto el festival como el programa tuvieron muy buena respuesta por parte del público, lo que nos da energía y ganas para seguir continuando, creciendo y haciendo programas más ambiciosos.



Este año contaron con la actuación de la Real Filharmonía de Galicia.

Fue una actuación muy especial para nosotros y para el público. Era la primera vez que se incluía este tipo de agrupaciones en el festival, lo que se convirtió en un hito. Además el entorno, en la catedral de Mondoñedo, a cuyos responsables les damos gracias por dejarnos ese lugar, hizo que el concierto fuese todavía más bonito en su esencia. A partir de ahora repetiremos con otras orquestas para seguir con una pequeña tradición que empezó este año.



Otra de las novedades fue la creación de una plataforma en ‘streaming’ y un canal de YouTube para ampliar su público.

Además de acercarnos a una cantidad mayor de público, el objetivo principal de esta idea era que toda la gente interesada y que se quedase sin entrada para los conciertos pudiese disfrutar del festival aunque fuese desde sus casas.



Continuarán con esta iniciativa el año que viene?

Sí. Ahora que ya la tenemos instaurada, seguiremos con ella. Tuvo muy buena acogida y los vídeos que subimos al canal de You- Tube alcanzaron muchas visualizaciones, por eso creemos que la idea ha sido buena y que tenemos que complementarla con los conciertos presenciales.



¿Tiene ya en mente alguna actuación para el año que viene?

La programación del año que viene está pensada, solo nos queda saber cómo evoluciona la pandemia para saber si lo podremos celebrar con normalidad o si nos tendremos que adaptar como este año. Buscamos un repertorio variado dentro de la música clásica con orquestas, tríos, cuartetos, y queremos incluir también espectáculos de danza, además del Ensemble Bal y Gay, que actúa todos los años y es como nuestra propia insignia. Está formado por músicos de diferentes agrupaciones, que se juntan para dar un concierto en el que se ve el espíritu de una orquesta joven.