Demandas para los mayores

La atención a las personas mayores centró una parte del debate en el pleno de este miércones en Viveiro, en primer lugar por la prórroga de un año en el contrato del Servizo de Axuda no Fogar y después a través de una moción del PP para la creación de un centro de día en la residencia de Covas, que salió adelante con sus votos, los de Son Viveiro y el BNG, y con la abstención de Por Viveiro y del gobierno socialista, que defendió que los populares debían dirigir esa petición a la Xunta.

El PP recordaba en su moción que el 9 de abril de 2008 el Concello y Sogaserso firmaron el convenio para construir en terrenos cedidos por el Concello el geriátrico, con 150 plazas residenciales y 50 de centro de día. En 2010 se modificó el convenio y también se aludía a la dotación de "unha residencia e centro de día". El portavoz, Óscar Rodríguez, considera "intolerable" la "pasividade" del gobierno local pasados quince años y recordaba que "é un servizo moi importante nunha sociedade cada vez máis envellecida".

El teniente de alcaldesa, Jesús Fernández, replicó que "quen non fixo os deberes" fue la Xunta, pues nunca concertó las plazas del centro de día y de hecho el lugar del edificio que iba a ser destinado a esa dotación "foi dado de baixa", y añade que la empresa no ve viable abrirlo si no es concertado con la Xunta por el "altísimo prezo" que tendría para los usuarios.

Fernández defiende que los populares no pueden culpar al Concello en este asunto "cando a decisión está por tomar na Xunta de Galicia", por lo que propuso modificar el acuerdo de la moción para que la Administración autonómica "facilite todos os medios ao seu alcance para poñer en funcionamento a través da empresa un centro de día concertado para as 50 prazas". Agregó que el Concello hará "todo o posible" para exigir la puesta en marcha de este servicio, que consideran "fundamental debido á demanda existente".

El PP declinó modificar la moción e insistió en que "o problema é que en 15 anos non se pediu un centro de día", dijo Óscar Rodríguez. Desde Por Viveiro Bernardo Fraga expuso que había que dirigirse a la Xunta al ser su competencia y Míriam Bermúdez del BNG ve "inadmisible que Viveiro non teña un centro de día que dependa de Política Social". Desde Son Viveiro María José Basanta instó al Concello a supervisar el cumplimiento del convenio.

La alcaldesa, María Loureiro, avanzó que reclamarán a la Xunta que concierte plazas públicas para abrir el centro de día y no pretenda que sean privadas "como lle quería facer á empresa, cun custo moi superior para os usuarios".

Tercera residencia

Por otro lado, la alcaldesa cree que en el municipio hay demanda suficiente para la creación de una tercera residencia. "No xeriátrico de Betania, que é privado, hai lista de agarda e o público da Xunta ten usuarios de toda Galicia, co que a xente de Viveiro ten que esperar".