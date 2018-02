La delincuencia aumentó en Ribadeo y habrá más vigilancia

El subdelegado del Gobierno, Ramón Carballo; el alcalde ribadense, Fernando Suárez, y el coronel jefe de la Comandancia de Lugo, Miguel Ángel González, entre otros representantes de la Policía Autonómica, Local y del Subsector de Tráfico, analizaron las distintas demandas en materia de seguridad que precisa Ribadeo. Tras el encuentro anual acordaron intensificar la vigilancia, sobre todo nocturna, para reducir la delincuencia ya que la Guardia Civil admite que ha detectado un ligero repunte en el número de delitos durante 2017.



Mientras los datos oficiales demuestran un aumento de las infracciones penales denunciadas en Ribadeo en 2017, la tendencia es la inversa por lo que respecta a los delitos contra la seguridad colectiva, principalmente los relacionados con la salud pública y la seguridad vial, que se han reducido en un 70%.



Para revertir el aumento de la delincuencia detectada -en especial, la relacionada con delitos contra el patrimonio que son los que han tenido más incidencia en Ribadeo y los que generan mayor intranquilidad- las fuerzas de seguridad y los mandatarios acordaron intensificar la vigilancia, también la nocturna, además de reforzar la colaboración entre Guardia Civil y Policía Municipal de cara a esclarecer los que se han producido. En este sentido, el alcalde asegura que se está "indo por bo camiño" y confía en que den sus frutos las pesquisas iniciadas.



El subdelegado del Gobierno, Ramón Carballo, insistió en que los robos perpetrados en establecimientos hosteleros fueron hechos aislados. Añade que en diciembre, además, no se presentó ninguna denuncia y que en enero tan solo se registraron dos y una fue por robo en grado de tentativa por daños en la puerta de un local. Las más recientes se refieren a hurtos de carteras y móviles.



La Guardia Civil resolvió el año pasado la mitad de los delitos de mayor consideración o más graves de los denunciados. Detuvieron a 42 personas e investigaron a 14.



La jefa de la unidad contra la violencia sobre la mujer de la Subdelegación del Gobierno, Ana Belén Pacio, también estaba presente. "Afortunadamente non hai demasiados casos, pero con que haxa un, xa é demasiado", matizó el alcalde, que abordó esta problemática y la relacionada con los jóvenes. "Respecto da venda de alcol a menores e ao botellón, tanto a Policía Local coma a Garda Civil tentan vixiar que non consuman. Pretendemos unha maior cocienciación con eles e coas súas familias", añade Suárez.



En este sentido, está siendo de gran ayuda el Plan Director para a Convivencia e Mellora da Seguridade Escolar, con el que los agentes han impartido este curso cuatro charlas en centros ribadenses: dos versaron sobre los peligros del alcohol y las drogas, una sobre los riesgos en internet y otra, sobre el acoso. Quedan pendientes otras nueve y el curso anterior se ofrecieron ocho, incluida una sobre incendios forestales.



El regidor le trasladó al subdelegado la medida ribadense "que non tiña que ser pioneira, nin pretende ser extremista, porque só se trata de acatar unha lei que xa hai" sobre la separación de los eucaliptales respecto de viviendas y vías. "De facelo ben, no verán estaremos mellor preparados contra os lumes e para iso agardamos que a Xunta tamén actúe", matizó.



Suárez insistió en que Carballo le transmitiese al Estado la urgente necesidad de tapar los baches de la A-8 en Ribadeo que ya están generando peligro, así como la gravilla y el firme de la N-642 con arcenes "tan danados que obrigan aos ciclistas a invadir a calzada".