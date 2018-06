Delgado califica de notable a la temporada del Burela FSF "porque el sobresaliente lo dan los títulos"

Tristeza, pero también orgullo. Así define Julio Delgado, entrenador del Pescados Rubén Burela FSF, la sensación que tiene el equipo y el mismo después de quedarse a un paso de conquistar su segunda Copa de España. El cuadro naranja perdió su tercera final en cuatro años en esta competición, todas frente al mismo rival, el Futsi, y cierra la temporada sin ningún título pese a haber disputado dos finales, la del domingo y la de la Copa Xunta, y de haber llegado con opciones al final de Liga.

El técnico reconoce sentir “emociones encontradas” tras lo sucedido durante el fin de semana en Cádiz. “Teníamos la ilusión y la ambición de poder traer este tíulo para Burela y no pudo ser, pero creo que todos debemos sentirnos orgullosos, yo al menos me siento, por el trabajo realizado por estas chicas durante los tres partidos, no solo en la final. Lo dieron todo y eso es algo que me hace feliz, no tengo ni el más mínimos reproche para nadie, aunque me considero un ganador y me fastidia quedarme tan cerca de tres títulos y no poder conseguir ninguno”, señala.

El preparador burelés asume que el hecho de ir siempre por detrás en la final “nos pasó factura”, ya que “ir a remolque cuando las fuerzas están tan justitas es siempre una complicación mayor. Sabíamos de la importancia de marcar primero, pero no tuvimos fortuna, aunque estuvimos en el partido hasta el final. Creo que el tanto que más daño nos hizo fue el 3-1, ya que con 2-1 nos veíamos con opciones y después del tercero tuvimos que arriesgar a tope”.

El preparador del cuadro burelés califica de “notable” la temporada pese a no poder conseguir ningún tíulo. “Analizada a nivel global creo que la temporada fue muy buena, pero no puedo ponerla como un sobresaliente porque el Burela FSF es un equipo confeccionado para ganar títulos y no lo hemos hecho. Sí que es verdad que estuvimos en el camino, peleando siempre hasta el final y trato de quedarme con el buen sabor de boca de lo competitivas que hemos sido”, analizó Delgado, que no desaprovechó la oportunidad de felicitar a un rival que se le está atragantando sobremanera a las mariñanas. “Duele tal vez un poco más porque hemos perdido tres finales de Copa ante el mismo rival en cuatro años, pero esto es Deporte y solo gana uno. Lo primero es felicitar al Futsi porque ha hecho una Copa sensacional y también agradecer a mis jugadoras el tremendo esfuerzo que hicieron durante la temporada y especialmente en este tramo final”, señaló.

La actuación burelesa en la Copa tuvo tintes épicos, con un triunfo ante el Ourense, 2-0, y una remontada ante el Roldán, 3-2, antes de caer ante el Futsi. “Eliminamos al campeón de Copa y al de Liga, nos faltó poner la guinda ante el de la Supercopa. Insisto en que me siento un privilegiado por poder entrenar a este grupo de jugadoras, ya que cuando se da todo no hay obligación de hacer nada más”, señala Julio, que destaca la progresión que mostró el equipo desde el comienzo de la temporada, aunque lo atribuye también a los fichajes de invierno, que le dieron un salto de calidad al plantel. “Hicimos una plantilla con muchísimos cambios respecto a la pasada campaña para intentar competir por todo y al final lo conseguimos también gracias a las jugadoras que vinieron en invierno. Siempre queda margen de mejora, pero creo que al final encontramos un perfil de equipo capaz de pelear por todo”, afirmó el técnico.

El hecho de jugar tres pratidos en tres días, con el sobreesfuerzo que ello supone y con el desgaste de toda una temporada detrás acabó por poner patas arriba la enfermería del equipo naranja, que ya viajó a Cádiz con Lara mermada y sin Tai Menezes, pero que volvió mucho peor. "El panorama en el bus de vuelta era desolador, con Bea Mateos con la rodilla maltrecha, Sara Correia con un esguince, Jenny con un golpe fortísimo y el resto con molestias por el esfuerzo. Quiero darles ánimo a todas porque seguro que volverán a deleitarnos la próxima temporada", afirmó.