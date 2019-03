Delgado califica la salida del Pescados Rubén FSF a la pista del Gironella como "muy peligrosa"

El Pescados Rubén Burela FSF afronta una de las salidas más comprometidas que le quedan en la temporada, desplazándose a la cancha del Penya Esplugues, un equipo que ha ido de más a menos en el campeonato, pero que necesita sumar para defender la séptima plaza en su objetivo de terminar entre los ocho mejores al final de la Liga, lo que le daría derecho a jugar la Copa de la Reina. El encuentro será en el pabellón de Las Moreres, a partir de las 16.00 horas.

Todavía más se está jugando el cuadro burelés, que defiende la primera posición y los 3 puntos de ventaja que tiene respecto al Futsi Atlético, segundo clasificado.

La mayor preocupación de la escuadra mariñana radica en el estado fisico de la brasileña Cilene, que lleva varios encuentros ausente por lesión y viajará a Barcelona, aunque no es segura su participación. La recuperación de la internacional canarinha es ahora si cabe todavía más importante teniendo en cuenta que Cristina Pérez no volverá a jugar esta temporada. "Es la situación que tenemos y no vamos a quejarnos. Ya estuvimos sin Bea Mateos, sin Peque y sin Cami y salimos adelante, así que tendremos que volver a hacerlo. Quedan 9 partidos y las jugadores están preparadas para asumir las responsabilidad y los minutos que van a quedar libres con la lesión de Cris y la situación de Cilene",señaló Julio Delgado, preparador burelés.

El técnico es consciente de que la visita a la pista del Gironella es "bastante peligrosa", ya que recuerda que «fue un equipo que estuvo durante muchas jornadas segundo y solo en las últimas semanas bajó su rendimiento» por lo que espera un encuentro de gran exigencia. "Para mí es de las salidas más difíciles, junto a la de Alcorcón. Es un equipo que juega diferente al resto, con una defensa zonal que lleva años trabajando y que solo se puede quebrar a base de paciencia", afirma Delgado.

El técnico ve básico el buen trato de balón y que sus jugadoras no se pongan nerviosas. "Es fundamental acertar más en la finalización porque necesitamos demasiadas ocasiones para hacer gol y en algún momento eso nos puede penaliza», afirma.

Delgado admite que mantener la diferencia respecto al Futsi es importante, pero no se ceba con el partido ante las madrileñas. "Tenemos partidos muy imortantes antes, como el de mañana o el del Poio para pensar en el Futsi. Cuando llegue lo afrontaremos en la situación en la que estemos", sentenció.