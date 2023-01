El delfín que falleció en Burela pudo acercarse a la costa por estar enfermo

La hembra de delfín listado de dos metros que varó en la playa del puerto de Burela y que acabó muriendo el sábado pudo llegar a la costa enferma. Un equipo de la Coordinadora para el Estudio de los Mamíferos Marinos, Cemma, se desplazó este domingo a Burela para hacerle la necropsia, aunque todo apunta a que el animal podría padecer alguna patología.

"Ata que non teñamos os resultados non se pode saber a causa do falecemento, pero estaba moi delgada e posiblemente enferma", indicó Alfredo López, "levaba xa varios días na zona do porto e estaba sen forzas, polo que todo fai pensar que a morte ten que ver con algunha patoloxía".

"As duras condicións do mar nesta época fai que os animais que están enfermos non as resistan e se acheguen á costa, pero unha vez en terra tampouco se recuperan", indica López.

Este fue el segundo animal que falleció en la costa mariñana la semana pasada, ya que el martes fue rescatado otro ejemplar en el molino de mareas de As Aceas, en Ribadeo, pero dos días después aparecía también muerto.