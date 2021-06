El delegado del Gobierno afirma que la Sepi "no queda al margen" de la venta de Alcoa

Tras trascender que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) no comprará la fábrica de Aluminio de Alcoa en San Cibrao, el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, precisó que esta sociedad "no queda al margen", sino que acompañará en el proceso para que llegue a buen puerto. "La Sepi está más implicada que nunca, pero lo que no puede hacer la Sepi es ser el refugio de una empresa que está jugando con el empleo de muchas familias y que quiere aprovecharse de la buena voluntad y del esfuerzo que estamos teniendo todas las administraciones", dijo el representante del Gobierno tras una visita a Viveiro en la mañana de este viernes, donde añadió que "la Sepi va a estar ahí para ayudar, para colaborar, para acompañar, para mediar, pero está claro que hay empresas que están interesadas en la compra y por lo tanto Alcoa lo que tiene que hacer es, o bien seguir con un proyecto industrial que sea solvente, o bien vender e irse y no enredar más".

Sobre la petición que lanzó el comité de empresa de San Cibrao para que se celebrase con urgencia la reunión con la ministra de Industria que habían solicitado hace dos semanas, José Miñones avanzó que realizaron gestiones y "la ministra aceptará esa reunión porque siempre está al lado de los trabajadores y siempre ha atendido al colectivo. Por lo tanto puedo asegurar que vamos a tener esa reunión que están pidiendo", dijo.