Del Resu a Futures

Dos jóvenes de Santiago de Compostela asiduas al Resurrection Fest y estudiantes de escultura en la Escuela de Artes Plásticas y Diseño Mestre Mateo de su ciudad acabaron realizando sus prácticas en la empresa vivariense Futures tras quedar impresionadas con las figuras que elaboró esta firma para decorar el recinto del festival y especialmente el escenario principal, que este año estrenó a ambos lados dos esculturas de guardianes con sendos lobos que dejaron boquiabierto a más de uno.

"Habíamos visto las esculturas del Resu y nos dijimos, queremos hacer lo mismo", recuerda Gloria García Iglesia, a lo que su compañera Marta López Rodríguez añade: "Tanto Gloria como yo somos habituales de venir al Resu y pensando en quién haría las esculturas de los escenarios nos pusimos a investigar, vimos que era Grupo Futures y buscamos el contacto" para realizar sus prácticas, durante un mes y medio que acaba de terminar en el que estuvieron dando forma a una gárgola de poliespán de dos metros de alto, entre otras tareas del taller.

"La verdad estoy muy contenta, aprendimos un montón de cosas, trabajamos con materiales que no habíamos tocado antes en la escuela y vimos cómo es el trabajo en el día a día realmente. Se nos hizo un poco corto", comenta Gloria, de 27 años, que antes de estudiar escultura hizo Bellas Artes y de cara al futuro quisiera dedicarse al trabajo de sus prácticas, "hacer esculturas, decoraciones... cosas así", señala.

Gloria García y Marta López iniciaron una gárgola de dos metros y están encantadas con la experiencia

"La verdad es que se nos hizo muy cortito, por mí me quedaba otro mes", indica Marta, que destaca de su experiencia "sobre todo el hecho de empezar a trabajar con nuevos materiales y herramientas" y, además, la ayuda constante del personal del taller y sus consejos para mejorar. La alumna, de 22 años, explica que se quedaron "impresionadas" con todos los trabajos que realiza Futures y tras hacer sus prácticas ve más definido su futuro: "Me gustaría tocar todo lo que tiene que ver con el arte, tanto escultura, ilustradora o incluso me planteé hacer 'tatu' pero después de esto voy entendiendo un poco más por dónde tirar y me "mola" el taller, hacen de todo, es una pasada", señala.

El gerente de Futures, Alberto García, se mostraba encantado con la participación de las dos jóvenes compostelanas en su taller después de haber padecido otras experiencias "nefastas" y plantearse no volver a acoger alumnos en prácticas. "Hemos tenido alumnos que no tienen interés, ya no hablamos de capacidades, y es muy difícil formar a alguien que no ha tenido ningún interés", reconoce, pero asegura que no ha sido así en este caso, en que fueron las propias chicas las que se interesaron por hacer prácticas en su empresa.

"Si todo va bien, podría acabar en el Resu", aseguran las autoras de la escultura

"En este caso el interés ya venía, porque tienen unos gastos adicionales por venir hasta aquí. El hecho de que se molestasen en venir de Santiago a Viveiro nos parecía merecedor del sí", reseña. Gardía explica que las jóvenes trabajaron en una escultura, la gárgola de dos metros, que "si todo va bien podría acabar en el Resu", lo que supondría una alegría enorme para ellas.

Grupo Futures, que cuenta con siete empleados, ya realiza esculturas para otros festivales y atiende muy diversos trabajos, como el montaje de un local de hostelería en San Cibrao para el que está fabricando "todo el mobiliario, industrial, en hierro, hierro reciclado y madera", rotulaciones de comercios, el árbol de Navidad que pondrá la asociación Centro Comercial Histórico en la Praza Maior de Viveiro la próxima semana, o un proyecto de señalización para Aragón, entre muchos otros encargos.