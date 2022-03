Las degustaciones de erizo llenan de ambiente festivo las calles de San Cibrao

El retorno de la Festa do Ourizo de San Cibrao es una señal que la pandemia está quedando atrás. Fue la primera de las grandes fiestas en suspenderse en la zona y su vuelta invita al optimismo, aunque desde el Concello de Cervo apelan a la prudencia y han preparado un programa de actos acorde, con la idea puesta ya en poder celebrar en 2023 la trigésima edición de la fiesta, de Interese Turístico Galego, por todo lo alto.

Lo más inmediato es pasar este sábado por San Cibrao para degustar algunas de las exquisiteces elaboradas por los seis locales participantes, que se han volcado de lleno en unas preparaciones dignas de estrellas Michelin. Para facilitar la asistencia el Ayuntamiento ha editado unos dípticos con una mapa y una descripción de las variedades que ofrece cada uno.

Así, en Las Titas habrá cañitas, nigiri roll, pizza, cucuruchos y saquiños; en A Maruxaina, barquiño mariñeiro, volcán tropical, paté, pimientos, croquetas, filloas y tortilla. En Aquellarre se podrán tomar tapas de erizo en ensalada templada, en revuelto con algas y en croquetas con centollo.

O Faro servirá dos de las tres tapas premiadas en el concurso: cestas de salpicón y canutillos de mar y montaña, al que suma filloas. O Noso Lar apuesta por albóndigas, chipirones, zamburiñas, croquetas y erizos crudos y cocidos, mientras que A Bodega, ganadora del concurso gastronómico con su brazo de gitano, tendrá también lasaña, nidos, volcán, negrito, canutillos, croquetas y paté.

La carpa de la Praza dos Campos acogerá la sesión vermú y la verbena, garantizadas si se tuercen las previsiones del tiempo

A estas recetas se suma el menú degustación del Buenavista que cerró con lista de espera al alcanzar los sesenta comensales, a los que Carmenchu Díaz les cocinará un menú que incluirá paté, sushi gallego (filloa, arroz, algas, erizo y gambas), carpaccio de erizo con langostino, croquetas, pimientos, revuelto, zamburiñas, filloas y erizos gratinados.

Otra de las preparaciones del Buenavista. EP

Muchas de las recetas, a las que se suman los cocidos si no hay problemas de abastecimiento, hay que hacerlas casi al momento, por lo que en el local tuvieron que limitar el número de asistentes, que pagarán 38 euros por un menú delicatessen. "Eu xa estou xubilada, pero quixemos participar na festa para non perder a tradición, porque levamos dende o principio", cuenta la cocinera, que vuelve a los fogones para mimar un producto de calidad y de un potente sabor del que se aprovecha poco. "De cada dez quilos saen uns 800 gramos", cuenta sobre un producto de siempre, pero que ahora se ha revalorizado, también en lo económico, pues "ao principio non chegaban a catro euros e os últimos os pagamos a 21".

Unas consumiciones que se servirán con música en directo, con los Festicultores Troupe en la sesión vermú, pasacalles con la Louband Street Band desde las siete y verbena con Funçao Pública, bajo carpa por si llueve.