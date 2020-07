Deftones se une a la fiesta

EL CAMBIO de fechas y la confirmación de la presencia de los históricos Deftones son las dos grandes novedades anunciadas este jueves para el Resurrection Fest 2021. El festival más importante de España de música metalera se puede decir que arrancó de manera oficial con el anuncio de las primeras bandas oficialmente cerradas y la sustitución del mes de junio por el mes de julio para la celebración, precisamente para poder mantener a los cabezas del cartel que estaba previsto para principios de este mes en el 2020 y que no se pudo celebrar a causa de la pandemia del coronavirus.

Deftones se une a System of a Down, que también confirmaron su presencia en el festival vivariense con su único concierto en el 2021 en todo el territorio nacional, y a Korn, que estará por segunda vez en el Resu después de su participación en la edición del año 2015.

Pero la noticia ayer era, sin duda, la presencia de Deftones, una banda mítica dentro del panorama del metal alternativo mundial, que debutarán en el Resu.

El grupo liderado por Chino Moreno se estrenará en un festival que, según explicaron los responsables de la organización en una nota, llevaba años intentando que los californianos estuvieran en el cartel. Los Deftones llegarán a España por vez primera en 10 años para desplegar su explosivo directo y hacer las delicias de sus múltiples fans, que ayer hicieron explotar las redes sociales con mensajes ininterrumpidos durante todo el día. Tanto el Resurrection Fest como los Deftones fueron trending topic durante las horas matinales después de que la organización confirmase su presencia junto a System of a Down y Korn.

NUEVO DISCO.

Deftones, considerados junto a Korn como pioneros del género Nu Metal, aprovechará además la gira que hará por Europa para presentar su esperadísimo nuevo disco, que saldrá en septiembre, según anunciaron Chino Moreno y el batería del grupo, Abe Cunningham. Este disco sucederá a Gore, publicado en el año 2016 y será el noveno disco de estudio tras comenzar su carrera en 1988, aunque su primera publicación fue Adrenaline, en el año 1994. Después llegaron Around the Fur, White Pony, Deftones, Saturday Night Wrist, Diamond Eyes y Koi no Yokan.

JUNIO.

Las fechas definitivas para la celebración del Resurrection Fest 2021, según anunció ayer la organización, serán entre el día 2 de junio, miércoles, y el 5 de junio, sábado. Esta modificación en las fechas originales y habituales del festival vivariense tiene que ver "con poder conseguir que el cartel mantuviese las expectativas de nuestro público", señalaron, pero en 2022 recuperarán las del mes de julio.

La organización aclara que el cambio de julio a junio tiene que ver únicamente con poder mantener el cartel del 2020

El cambio de fechas tuvo algunas críticas en las redes sociales, pero fueron las menos, ya que la gran mayoría de los fans del festival vivariense lo dieron por bueno con tal de poder ver a sus bandas favoritas.