El Defensor del Paciente pide explicaciones a la Xunta por la demora en las citas en A Mariña

La Asociación el Defensor del Paciente reclama a la Xunta que "subsane" las demoras para acceder a pruebas y consultas en la zona de A Mariña, por lo que urge al presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, quien se presenta a presidir el PP, a "solucionar los problemas de Galicia" antes "de arreglar España".

Según ha informado en un comunicado de prensa esta asociación a raíz de la denuncia de la Plataforma Sanitaria de A Mariña en relación a demoras de hasta dos años para citas en Urología y de 14 meses para Traumatología, en caso "de no tomar medidas" El Defensor del Paciente recurrirá a la Fiscalía.

Esta asociación ha remitido un escrito al presidente de la Xunta y al conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, con copia a la ministra de Sanidad, en la que apela a la "responsabilidad" del Gobierno gallego para "subsanar esta barbaridad" porque "están poniendo en riesgo a las personas que necesitan las pruebas, el diagnóstico y el tratamiento que puede ser grave". "Obviamente, serían máximos responsables", ha advertido.

"De no tomar medidas, lo enviaremos a la Fiscalía, ya que como decimos, el tema es grave", reivindica. "Señor Feijóo antes de arreglar España, sería deseable que solucionara los problemas graves de su comunidad. Lleva usted muchos años para haberlo hecho ya", ha concluido.

"ESPERAMOS RESPONSABILIDAD". Al respecto, la asociación ha incidido en que los pacientes y ciudadanos "en general no van gratis, no les regalan nada, pagan para tener una atención decente y no morir en el intento".

"Esperamos responsabilidad y actuar con la agilidad que necesita el asunto", urge la presidenta del Defensor del Paciente, Carmen Flores en el escrito remitido.