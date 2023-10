"Decidimos saír das vivendas polo medo a quedar atrapados"

Ya están de vuelta en sus casas, sin embargo este viernes no fue un día fácil para los vecinos del barrio trabadense de Pena Cova, que abandonaron sus casas en plena noche por miedo a verse cercados por el fuego. "O barrio ten dúas saídas e unha xa non se podía utilizar, así que decidimos deixar as casas por medo a quedar atrapados", explicaba por la mañana José Antonio, que estaba en la antigua escuela de Trabadela, con su mujer Raquel, su hijo y sus padres, Concepción y Antonio.

"Arderon moitas hectáreas", reconocía mirando emocionado la fuerte humareda que aún se veía detrás del monte, aunque aliviado al saber que las casas estaban a salvo y que podrían volver. En el barrio son ocho vecinos, pero solo siete estaban en Trabadela porque el otro se fue a casa de un familiar. Junto a la familia de José Antonio estaban Antonio e Isabel, una pareja que llegó en julio desde Madrid para asentarse en Pena Cova.

"Estábamos encantados y felices, y seguro que volveremos a estarlo porque las casas se salvaron y todo lo demás se recuperará", reconocía Antonio mientras su mujer teletrabajaba en la parte de arriba de la escuela. Todos en Trabadela fiaban su suerte a los medios, pero también a la lluvia: "Que chova vai ser a salvación". "A ver si podemos pasar a noite na casa", reconocían y así fue. José Antonio indicaba a última hora de la tarde que aún había mucho humo, "pero a ver si esta noite podemos descansar mellor". Y es que una noche fuera de casa es complicado, sobre todo para Antonio y Concepción, que emocionados no encontraban consuelo a tener que abandonar su casa.

En Vidal, otro de los núcleos más afectados por la proximidad de las llamas, Pancho Campos, reconocía la angustia con la que vivieron la noche: "Estábamos moi intranquilos e con medo porque víamos que o lume non paraba de avanzar e ademais, con vento, facíao cara a nós". "Non houbo que lamentar a perda de vivenda ningunha, pero foi por pouco porque as lapas arreciaban cada pouco". Y es que solo ver los accesos al pueblo, totalmente calcinados, da una idea de lo que pudieron tener que pasar toda la noche pendientes de lo que podría pasar. "Penso que está claro que foi provocado, porque empezou a arder en varios sitios", expresa este vecino coincidiendo con la impresión de muchos otros, algunos de los cuales aseguran haber visto como el fuego empezaba en varios lugares próximos tras escucharse explosiones.