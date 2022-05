Debut con nota de la temporada de fiestas en A Mariña

El inicio de la temporada de fiestas en A Mariña siempre la marcan As Quendas de Mondoñedo, que empezaron el viernes, y la Festa da Troita de A Pontenova, que arrancó este sábado con el pregón del periodista Xabier Fortes, que aprovechó su estancia en la localidad para probar suerte en el Eo. Bajo el titulo Unha ponte, un saltón e unha troita, el director y presentador de La Noche en 24 de TVE describió sin omitir detalle sus avatares para hacerse con su primera trucha siendo aun un niño.

Fue un verano de 1974 cuando acompañó a su padre a pescar a un puente romano sobre el río Cavadosa, en Pontevedra, donde Fortes pescó su primera trucha, a la que siguió una segunda. Aquel día y tras varios intentos se pudo comparar con su padre: "Abrinlle o cesto e efectivamente el tamén tiña dúas troitas, pero as miñas eran máis grandes, cousa que lle advertín de seguida. Comenteille tamén o que sentira cando me picara por primeira vez, ese calambrazo que me recorreu o espiñazo e que non sabía nin definir nin explicar". "Nunca o esquecerás, é o instinto do paleolítico que temos con nós, cazadores e pescadores dende o inicio dos tempos", dijo su padre. Y no lo olvidó y sigue siendo un apasionado pescador, a pesar de que truchas y salmones van a menos. "Sigo espertando na véspera do inicio da temporada de pesca coa mesma ansia que de neno para chegar ao río antes que ninguén e ás veces desvélome soñando que apaño unha troita debaixo da ponte da Cavadosa cun saltón co mesmo instinto do paleolítico que tiña de neno, o mesmo que me trae hoxe de Madrid á Pontenova", finalizó.

Antes del pregón se habían entregado las Troitas de Ouro a Nacho Rojo, editor del programa caza y Pesca; Rubén Santos Becerro, tres veces campeón de España de pesca a la mosca; y a la plataforma Mina de Touro Non. Tras estos dos actos en la casa de la cultura ya se pudieron degustar las primeras truchas con la apertura de la caseta de degustación situada en la Praza dos Fornos y disfrutar de la verbena con Cinema y Chocolate.

Para este domingo se reservan los concursos, de lance, salmón y mosca. Los pescadores, cerca de un centenar (50 en lance, 18 en salmón y 24 en mosca), estarán en el río a las nueve de la mañana preparados para hacerse con la victoria. Los ganadores se conocerán a última hora de la mañana tras el pesaje de los ejemplares y la clasificación.

La sesión vermú corre a cargo de Salsarena y a las seis de la tarde será la entrega de trofeos en la casa de la cultura.

Y en Mondoñedo este domingo es el día grande con la celebración de la gran feria tradicional de ganado caballar y de razas autóctonas en el Campo dos Paxariños. A partir de las nueve de la mañana estará abierto el recinto ferial, donde se esperan las primeras transacciones de ejemplares. Los mejores ejemplares y los lotes de ganado con mayor número de cabezas se repartirán más de 1.600 euros.

Ambiente festivo en la alameda de Mondoñedo. JM PALEO

Las calles de la ciudad volverán a llenarse de gente para disfrutar del ambiente festivo y de la Festa da Empanada. Habrá ejemplares con distintos rellenos a la venta en la alameda, y podrá degustarse en los locales de hostelería. A las dos de la tarde será la sesión vermú con La Favorita.

Y por la tarde será el turno de la cultura con Mondoñedo é Poesía, que recupera su esplendor. En el recital de este año en la plaza Jaime Cabot, a las cinco, podrá escucharse a Adrián Vázquez, Adrián Maceda y Branca Trigo, los ganadores del último premio Díaz Jácome. A ellos se sumarán alumnos del colegio Álvaro Cunqueiro. A las seis será el recital en el auditorio y a las siete y media está previsto el concierto de Gelria, que pone música a autores clásico.