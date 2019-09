Tomando un café tras otro en la bañera del catamarán, saludando con buen humor a todo el mundo que se acercaba para ver los destrozos de su barco y con ganas de volver al mar. Así se encontraban ayer Philip y Lena, los dos tripulantes del Walkabout que sufrieron un abordaje sobre las cinco y media de la madrugada del viernes a más de 70 millas de Bares. "No debí salir de Coimbra el viernes 13" para este viaje, aseguraba el piloto del catamarán amarrado al muelle de Celeiro, sobre la mala suerte de una travesía que, no obstante, no da por fallida.

El Walkabout, propiedad de un armador australiano lo estaban llevando en tránsito desde una marina almeriense y puerto británico cuando chocó en la oscuridad con el volantero de Cedeira O Xan, con base y venta habitual en Celeiro. Fue un gran susto en el que el velero de fibra se llevó los daños, con proa rota, la estructura y el palo metálico derribado en pedazos sobre las placas solares.

Philip se afanó en cortar cabos y velamen para evitar irse a pique con el oleaje. "La tripulación del pesquero nos decía que abandonásemos el catamarán y saltásemos pero no quisimos y lo mantuvimos a flote; después nos remolcaron por popa hasta llegar a Celeiro", explicaba la portuguesa Lena. Arribaron sobre las cuatro de la mañana y con el día ya habían gestionado la ayuda del seguro y la inspección y preguntas de las autoridades marítimas de A Mariña, que decidirán sobre el caso.

La intención de Philip, es llevar el velero a reparar a A Coruña, donde hay empresas expertas. "Con pequeños arreglos, los dos motores del catamarán y un día de calma puedo ir allí", dice este lobo de mar de Coventry que sirvió en la Royal Navy británica en los años 60 y 70, vivió en Pakistán y ahora lo hace en Coimbra.