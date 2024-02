"Deberíanse fomentar grupos de participación para os rapaces"

Este curso estreouse como directora do centro focense, pero xa levaba anos como vicedirectora. Coñece ben o sector educativo por iso unha das súas reivindicacións é un pacto pola educación.

Cal sería a súa primeira medida se presidira a Xunta?

A miña primeira medida sería, sen dubidar, blindar un pacto pola educación e pola sanidade, que independentemente da cor política do goberno marque as liñas xerais e dea estabilidade.

Que considera necesario no ámbito educativo?

As medidas que máis urxen son a redución de ratios nas aulas, aumentar o profesorado e diminuír os trámites burocráticos. Tamén reduciría as horas lectivas o que sen dúbida favorecería ter máis tempo para preparar as clases, maior coordinación entre profesores e maior atención ao alumnado con necesidades educativas especiais e atención individualizada.

A política esperta interés entre os máis novos?

Creo que non e cada vez menos tamén nos máis vellos.

Como se pode espertar ese interés nos rapaces?

Considero moi importante que dende os concellos propoñan grupos de participación, como o que hai en Burela, onde a rapazada ve como se organizan certos temas e poden propoñer iniciativas. Isto failles ser partícipes dende ben novos e planta semente para futuros cidadáns responsables e concienciados coa importancia da política nas vidas das persoas. Que vexan que se poden cambiar as cousas.

Que necesidades ve na Mariña?

A principal carencia, con maiúsculas, son as comunicacións. É o primeiro que temos que arranxar porque todo o demais parte desa base.

E en Galicia?

Temos un grave problema coa sanidade. Para min nunca é un gasto, é unha inversión. Temos un sistema público que hai que coidar e blindar.