Serafín Gómez (batería), Marcos Domínguez (guitarra), Iván Laxe (bajo) y Diego Garcia (voz) son los integrantes de The Lazy Bones, una formación musical integrada por estos cuatro mariñanos que hacen música funky y que el viernes darán a conocer su primer videoclip. Una presentación que tendrá lugar dentro del Callo Fest, un festival que se celebra por vez primera en San Cibrao promovido por el Concello de Cervo pensando en un público de todas las edades, pero especialmente en los más jóvenes.



Una cita que arrancará a las siete de la tarde con una carrera para menores de doce años y que seguirá a partir de las nueve con los conciertos en la Praza dos Campos donde además del grupo local estarán Jules&The Wolf, de A Coruña, y los riveirenses Crush Band. Conciertos tras lo que se repartirán callos entre los asistentes e incluso se ensayarán las campanadas de fin de año.



The Lazy Bones son cuatro jóvenes de Burela y San Cibrao que llevan muchos años tocando juntos, primero bajo las siglas GLS y con un repertorio más pop para cambiar hace unos años a temas más funky ya con nuevo nombre. Versiones de los 70 y 80 son su especialidad, aunque también componen temas propios y son varios los que sonarán en el concierto.



Tres de ellos, junto a una versión, formarán parte de su nuevo disco, que prevén sacar en el mes de febrero, por lo que el Callo Fest será una buena oportunidad para dar un anticipo al público, pero servirá sobre todo de presentación de su videoclip del tema Moving on, rodado entre San Cibrao y A Coruña y donde las mujeres con las protagonistas. Deportistas y artistas de diversas disciplinas son las historias a las que rinden homenaje estos jóvenes, para los que la música es una vía de escapa de la rutina. Algo que a todos les encanta y al que le dedican todo el tiempo que pueden, "que cada vez es menos", asevera Diego, en alusión a las resumiendo las obligaciones familiares y laborales de todos ellos, lo que les hace reducir sus salidas a Galicia y Asturias, donde también han tocado en alguna ocasión.