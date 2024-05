David Rial: "Creo que llegamos al play off en el mejor momento de la temporada"

El conjunto masculino del Pescados Rubén Burela prepara estos días a conciencia la primera eliminatoria del play off de ascenso a Primera División, que les medirá a partir de la próxima semana al Unión África Ceutí. Los mariñanos realizarán su último entrenamiento de la semana este jueves y luego tendrán descanso hasta el lunes, cuando retomarán las sesiones para afrontar de la mejor manera posible el primer duelo de la serie, que se disputará el sábado 25 de mayo a las 20.30 horas en el pabellón de Vista Alegre. Su técnico, el santiagués David Rial, espera poder lograr “un ascenso que el club y Burela merecen”.

Afrontan el play off acumulando seis jornadas sin perder y recuperando las sensaciones en Vista Alegre con dos victorias seguidas. ¿Cómo ve al equipo?

El partido ante la UMA Antequera tenía que ser para nosotros, sobre todo a nivel mental, el primero del play off. Considero que es importante acabar con buenas sensaciones y en general la segunda vuelta del equipo ha sido muy positiva, estamos en una muy buena dinámica y creo que llegamos en el mejor momento de la temporada. Solo hemos perdido en Zaragoza ante el campeón y el nivel competitivo que estamos mostrando está a la altura del tercer puesto que logramos, pero la experiencia nos dice que un play off no hay favoritos ni por la clasificación ni por el factor cancha. De todos modos, si hace dos meses me dijesen cómo me gustaría llegar al play off, quizás hubiera elegido esta manera.

En la liga derrotaron al Ceutí en la dos veces en las que se enfrentaron. ¿Son válidos estos precedentes?

No demasiado porque al final el play off no tiene nada que ver con la competición regular. Los equipos somos un poco más conservadores y arriesgamos menos, así que siempre te vas a marcadores apretados. Lo vimos el año pasado en los partidos en casa con Wanapix Sala 10 Zaragoza y Alzira. Creo que no hay favoritos y muchas veces asciende el equipo que consiguió la peor clasificación. Vamos a afrontarlo de la mejor manera posible y sabiendo que el Ceutí es un rival de mucha entidad, sobre todo en su casa, pero tenemos el primero ante nuestra gente y hay que ganarlo como sea.

¿Qué es lo que más teme del equipo norteafricano?

Tienen mucho talento a nivel ofensivo. Cristian Rubio es tremendamente determinante, tanto en el juego de pívot como en el uno contra uno. Después, en situaciones de ataque posicional son un equipo con una circulación rápida de balón gracias a gente como Nacho o Anuar. Y ahora mismo están muy bien con el argentino Augusto, que ya se adaptó y les está generando muchas cosas desde el pívot.

Son un equipo que baja bastante lejos de Ceuta. ¿Pueden fiarse de esto?

Tenemos que intentar que el factor cancha sea diferencial, sobre todo si hay un hipotético tercer partido. Los desplazamientos al final pueden hacerse notar y ellos se meten siempre unas palizas enormes y eso les puede condicionar los planteamientos. La clave va a ser ganar el primero.

Para usted y para seis de sus jugadores es el segundo play off consecutivo. ¿Puede servirles esto de ayuda?

Estoy convencido de que sí, de que es importante haberlo vivido antes y saber qué es lo más importante dentro de un play off. A veces lo táctico cobra menos importancia y contar con esa experiencia creo que nos va a ayudar. A mí me va a servir a la hora de preparar los partidos y entender a qué darle prioridad. La experiencia del año pasado es muy enriquecedora y te aporta mucho.

El sábado no jugó Alberto Mirás. ¿Llegará al play off y cómo está el resto del equipo?

Alberto llevó un golpe en un entrenamiento y le dimos descanso por precaución. El resto está bien y esperamos que no aparezca ningún inconveniente durante estos días.

Llegan con una rotación de 13 futbolistas, 11 de ellos de campo, mientras el año pasado lo hicieron con la plantilla muy justa. ¿Cambia mucho esto la manera de afrontarlo?

Evidentemente es importante el hecho de tener más jugadores y que la plantilla sea más amplia, sobre todo si tienes que irte a un tercer partido. Todos recordamos cómo afrontamos la final con Alzira tras las lesiones de Pitero y Rikelme. De todos modos, la cantidad de jugadores que tengas o no pierde algo de importancia en determinados momentos porque lo emocional suma mucho. Lo vimos el año pasado cuando competimos hasta el final con siete u ocho jugadores. Lógicamente intentaremos aprovechar contar con una rotación más amplia.

¿En qué punto están Pitero y Rikelme?

No los veo demasiado lejos de su 100%. Sé que la sensación en la competición es que parece que todavía les falta mucho, pero yo en el día a día los veo muy bien. Puede que ninguno haya tenido un partido en el que la gente perciba que vuelven a ser los jugadores de antes de la lesión, pero los veo bien y estoy convencido de que van a ser importantes en los play off.

¿Se atreve a hacer una promesa en caso de ascenso?

Lo que haga falta, me da igual. Creo que es para lo que estamos aquí y para lo que hemos luchado la temporada pasada y esta, sobre todo después del inicio tan complicado que tuvimos. Ojalá lo consigamos porque creo que estamos peleando y trabajando mucho para lograrlo y sobre todo porque considero que el club y Burela se merecen volver a Primera División.