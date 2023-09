David Rial: "El objetivo del Pescados Rubén FS es el play off, somos ambiciosos"

David Rial cumple su segunda temporada al frente del Pescados Rubén Burela FS y debuta este sábado, a las 18.45, en Vista Alegre ante el Full Energía Zaragoza.

¿Cómo está el equipo, al 100%, al 90%, al 110%?

Al 100% seguro que no. La primera jornada es un poco incógnita. Llegamos bien, pero tenemos un margen de mejora grande hasta llegar a nuestro máximo potencial. Hemos recuperado a Nico Rosental la semana pasada y ya estamos todos. Las últimas semanas han sido buenas, espero que el proceso hasta llegar al 100% no sea muy lento y, mientras, que vayamos sumando de tres a tres.

El equipo ha cambiado mucho, ¿eso es un hándicap?

Eso hace que el proceso sea más lento. No podemos juntar a un equipo en pista con jugadores del curso pasado, algo que te garantizaba un orden. Nos va a llevar más tiempo estar a tope, pero el equipo está preparado para empezar a ganar desde ya.

"Nos va a llevar más tiempo estar al cien por cien, pero el equipo está preparado para empezar a ganar desde ya"

¿En qué ha mejorado el equipo con respecto a la temporada pasada?

El nivel medio de la plantilla es mejor. Hay mucha competitividad y eso en el día a día nos da un punto más. Es verdad que hemos perdido a gente con mucho gol, pero no me preocupa en exceso, porque la gente que viene la puede suplir con creces e incluso hacerlo mejor. También tenemos más recursos, el curso pasado los jugadores eran de un perfil más similar.

Con la marcha de Pazos, Nando y la lesión de Pitero se ha perdido mucho gol, ¿no?

Es evidente, pero tenemos a Ismael y Malaguti y creo que vamos a estar cubiertos. Y Álex García también nos va a dar gol. Pazos era un jugador con jerarquía, y Pitero, que está lesionado, fue de los más importantes.

"Hemos perdido gol, pero tenemos a Ismael y Malaguti, y Álex García también nos va a dar gol"

Usted vive su segunda temporada, y se ha ahorrado el proceso de adaptación, ¿no?

Sí, es muy diferente. Uno llega, conoce todo, el funcionamiento del club, el día a día, lo que necesita, y eso te da tranquilidad. El año pasado era una experiencia nueva y ahora ya conoces un poco todo.

¿Qué objetivo se marcan?

Nuestro objetivo es entrar en los play off por el ascenso. Somos ambiciosos. Luego, a lo mejor en diciembre tenemos que dar marcha atrás. Podría decir que queremos tener un año tranquilo, porque desde el club nos respaldan y no nos presionan con los objetivos, pero la plantilla y el cuerpo técnico aspiramos a lo máximo.

¿Cómo se han reforzado el resto de equipo de Segunda?

No creo que haya un equipo como Peñíscola el año pasado, destacado. Harán faltan menos puntos para ser primeros. Creo que el nivel medio de la parte alta de la clasificación se ha igualado. El Antequera, descendido, el Ceutí y El Ejido se han reforzado bien, y también están equipos como el Sala 10 Zaragoza, O Parrulo, el filial del Barça, que aunque no puede subir va a quitar muchos puntos.

¿Va a cambiar el estilo de juego del Pescados Rubén FS?

La esencia va a ser la misma que la del curso pasado. Es verdad que nos tenemos que adaptar a jugadores diferentes, pero la esencia es la misma, lo que transmites es lo mismo. Hemos adaptado cosas a las características de los nuevos.

"La esencia del juego del equipo va a ser la misma, aunque hemos adaptado cosas a las características de los jugadores"

¿Cuentan con el mejor portero de la categoría?

Para nosotros es un seguro y para mí fue el mejor portero de la categoría el curso pasado, bastante por encima del resto. Ya no es lo que pare o no, es la seguridad que transmite, un error no le condiciona y él, cuando tiene un día bueno, si que condiciona los duelos.