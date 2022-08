David Rial: "No debemos renunciar a nada, pero no somos favoritos para el ascenso"

Tras un mes intenso de entrenamientos, el Pescados Rubén Burela FS ha tenido, tras el Trofeo Portus Apóstoli en Noia dos días de descanso, para volver a los entrenamientos hoy. Dos victorias, un empate y una derrota es el balance en cuanto a los resultados. "Estoy muy contento", dice David Rial, el nuevo técnico del equipo naranja. "Más allá de los resultados, que nos están ayudando, estamos evolucionando bien como equipo y los jugadores están asimilando muy bien los conceptos, más rápido de lo que yo tenía planeado, y eso es fruto del buen grupo y el buen ambiente", comenta.

David Rial asegura que no le ha sorprendido nada de lo que se ha encontrado "porque ya sabía dónde venía, es un club que conocía de cerca y sabía cómo funcionaba", asegura. "Me he encontrado con jugadores de mucha calidad, con una predisposición total que nos ayuda a crecer y donde los más veteranos están ayudando a los más jóvenes", comenta.

Uno de los jugadores faro del equipo esta temporada será David Pazos, que puede ser considerado el hombre franquicia del equipo. "Es un jugador referencia allí donde esté, será determinante en Segunda como lo era en primera, pero no solo está él, sino Lucho, Isma, Kaluza, que es un portero internacional...", advierte.

Rial considera que está mejor trabajado el sistema defensivo que el ofensivo. "A nivel defensivo el equipo tiene muy buena predisposición, hemos cambiado mucho casos y las han cogido muy rápido, y puedo decir que el equipo en este sentido no tiene nada que ver con el Burela FS de los años anteriores", dice. "En el aspecto ofensivo nos cuesta más, porque Eloy ha estado lesionado y requiere una mayor coordinación, y eso nos va a llevar más tiempo", reconoce.

El conjunto naranja afronta esta temporada como uno de los equipos referencia en la Segunda División, aunque David Rial se quiere quitar el cartel de favorito. "Cada año, la Segunda División es más difícil que la anterior", subraya. "Nosotros venimos de descender, y a priori se nos pone de favoritos al ascenso, pero ni mucho menos; creo que tenemos una buena plantilla, que no debemos renunciar a nada, pero creo que Peñíscola o Zaragoza están un paso por delante nuestro y también creo que equipos como Ejido se han reforzado muy bien, así que no somos la mejor plantilla, pero no renunciamos a nada", argumenta. "Debemos aspirar a estar en la zona alta de la clasificación, aunque será la pista la que nos ponga en nuestro sitio", advierte.

David Rial asegura que la plantilla del equipo "es corta y hace unos días se fue Renatinho a Xove FS", dice. "Estamos atentos a lo que pueda surgir en el mercado, porque si pudiéramos hacernos con un pívot estaría bien para redondear la plantilla", cuenta.

Sobre sus primeros días en el club, Rial dice estar "como en casa, porque ya conocía a la gente del club, y la verdad es que en el día a día y a nivel deportivo estoy muy a gusto, no me he sentido en ningún momento ni raro ni incómodo", concluye.

Esta semana el conjunto naranja jugará un amistoso frente al Ribeira FS. Si no cambia nada, la cita será el sábado en Foz, en el pabellón de Marzán, ya que Vista Alegre está en obras. Los jugadores del conjunto mariñano empezarán a entrenar esta tarde y ya no dejará de ejercitarse hasta el propio sábado donde disputará ese encuentro amistoso ante un equipo de la Segunda B.