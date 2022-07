CON LA IDEA de consolidar un proyecto a medio plazo llega al Pescados Rubén Burela FS David Rial. El nuevo inquilino del banquillo naranja, que toma el relevo de Rafa Merino, afronta el difícil reto de no acusar el descenso a Segunda División. Para ello apostará por una plantilla que mezcle veteranía y juventud, con un bloque formado por los jugadores con contrato en vigor de la pasada temporada e incorporaciones de gente joven y con ganas de hacerse un nombre en el fútbol sala nacional.

Supongo que habrá que darle la enhorabuena por su fichaje por el Pescados Rubén FS

Pues gracias, porque yo lo veo como una gran oportunidad.

¿Cómo se fraguó su fichaje?

Pues la verdad es que la negociación fue muy breve. En el club se pusieron en contacto conmigo para anunciarme el tipo de proyecto que querían hacer y el punto de encuentro fue total. Valoré mucho el interés que mostraron y la confianza que depositaron en mí para darme poder a la hora de confeccionar la plantilla. Además, es un contrato para dos temporadas con la posibilidad de ampliarlo una más, lo que indica el grado de confianza que hay entre las dos partes.

¿Sorprendido o ilusionado por la llamada del club?

Siempre existe la ilusión de que llegue una oportunidad como esta. El Pescados Rubén FS es un referente absoluto en el fútbol sala gallego y desde luego que estoy feliz y satisfecho de poder formar parte de este club y de hacerlo además encabezando un proyecto nuevo en el que tenemos depositadas muchas ilusiones.

Que cree que puede aportarle Rial al Pescados Rubén FS y el Pescados Rubén FS a Rial?

Creo que lo primero que tenemos que pensar es en crear un grupo ambicioso y no hablo solo de resultados, sino de hacer las cosas bien. La idea es que podamos crecer todos juntos e ir mejorando poco a poco, sin prisa, pero de forma continua.

Llega después de un descenso, algo que siempre puede dejar secuelas y que supone, si cabe, un reto todavía mayor.

El hecho de firmar dos temporadas, con opción a una tercera, creo que viene a demostrar lo que queremos hacer. En el club no se me ha planteado en ningún momento que el objetivo inmediato sea volver a Primera División, sino reestructurar la plantilla y crear un nuevo aire en el club. Vamos a mantener a la gente que nos interesa y a partir de ahí vamos a rodearla de otros jugadores jóvenes que vayan viniendo y que se ajusten al perfil que queremos. A nivel deportivo, lo primero es asentarse en la categoría y si podemos aspirar a algo más, pues bienvenido sea.

¿Tratará de implantar en Burela la escuela del Santiago Futsal?

Es evidente que me formé como entrenador en Santiago y hay unas bases y unas ideas sobre fútbol sala que tengo muy arraigadas, pero desde luego que me considero un entrenador abierto a muchas posibilidades, siempre en función de la plantilla que tenga. A lo largo de los años vas bebiendo en otras fuentes e incorporándolas, pero lo que sí puedo decir es que trataremos de ser protagonistas con el balón y de ser muy agresivos cuando no lo tengamos. También me gustaría tener mucha versatilidad en el juego.

"Trataremos de crear un grupo ambicioso y no solo de resultados, sino de crecer juntos y de hacer las cosas bien"

¿Qué papel jugará el público del VIsta Alegre?

Es fundamental engancharlo y que venga al pabellón, pero somos nosotros los que debemos hacerlo. Llevan tres años sufriendo y tenemos ganas de revertir la situación y darles la posibilidad de que puedan disfrutar con el equipo.

¿Tiene ya clara la plantilla que tendrá a su disposición?

Tenemos a una serie de jugadores con contrato en vigor, como Kaluza, Pazos, Isma, Lucho, Nito, Pitero, Bruno... que serán la base del plantel, e el bloque que nos va a dar estabilidad; a partir de ahí estamos viendo las necesidades que tenemos y completar un poco huecos como el de zurdos o un pívot de referencia, pero siempre dentro de la idea que tenemos de fichar jugadores con proyección, hambre e ilusión por triunfar. También hay la posibilidad de incorporar un cierre, pero cuento con Lucho y Nito para esa posición.

Parece que van un poco a remolque en el mercado.

Puede ser, pero también hay que pensar que hace poco que soy el entrenador y la directiva esperó al acuerdo para cerrar fichajes. Creo que tenemos bastante encaminada la configuracion de la plantilla, aunque hay flecos por cubrir claro.

También tienen jugadores cedidos, como Renatinho

Tiene contrato en Burela, pero debemos pensar lo que quiere el club y también el jugador. Después se decicirá.