David Páez, presentado como entrenador del Viveiro: "Es un estudioso del fútbol"

David Páez ya es el presente en el Viveiro Club de Fútbol. El nuevo entrenador celeste ha sido presentado en la tarde de este miércoles en el estadio de Cantarrana y dirige su primer entrenamiento para preparar el partido del próximo domingo, a las 12.00 horas en casa frente al Atlético Arnoia.

Luis del Río, director deportivo del club mariñano, fue el encargado de darle la bienvenida al club y le deseó lo mejor en su nueva etapa al frente del club celeste.

"Los informes que teníamos de él eran sobresalientes. Es una persona muy trabajadora, con ilusión y ganas", dice Luis del Río. "Tiene un currículum que lo avala, es un estudioso del fútbol que vive por este deporte", añadió el álma márter del club celeste.

Sobre la el cambio de entrenador, Del Río afirma que "Chusky hizo lo que pudo, y no creo que todo vaya a cambiar de la noche a la mañana; David tendrá que trabajar poco a poco, irá estudiando al equipo y desde luego hay trabajo por delante", dice. "Esto es fútbol, es un cambio, y los cambios pueden salir bien", añade.

Lo que no descarta Del Río es la posibilidad de la llegada de refuerzos al equipo. "Me reuniré con el entrenador y hablaremos del tema, pero primero quiere conocer a la plantilla, saber lo que necesita, y si nosotros se lo podemos facilitar, porqué no", subraya.

Para el encuentro contra el Atlético Arnoia, el nuevo técnico tendrá las bajas de Xaime y Vicente por sanción, pero en cambio Luis del Río confirmó este miércoles que "tanto Álex Meitín como Arturo ya están entrenando con el grupo".

El nuevo entrenador del Viveiro ya entrenó en Tercera División al Rácing Vilalbés, aunque donde más ha destacado ha sido en el trabajo que ha realizado con las categorías inferiores.