David López Mon pregonará la Feira do Bonito de Burela

El burelés David López Mon, productor ejecutivo de Kaito Estudios, firma que fundó con Santiago Reimundi y con la que ganaron un premio Mestre Mateo por el anuncio As estrelas do Camiño. Estrella Galicia, será el pregonero este año de la Feira do Bonito de Burela, que se celebra el primer fin de semana de agosto.

"De cargar racións de bonito dende ben pequeno, a cargar un Mestre Mateo! Presentámosvos o pregoeiro da Feira do Bonito deste 2023, David López Mon! Para nós todo un pracer", aseguran desde la organización de la cita en sus redes sociales, donde muestran una fotografía del pregonero cuando era niño colaborando en una edición de la feria.