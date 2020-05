David Catá: "Espero que aprendamos a bajar el ritmo de vida"

¿Dónde está pasando el confinamiento?

Estoy en Viveiro, en casa de mis padres con ellos, con mi hermano y con una perra que tenemos. Estoy en un piso sin terraza y, ahora mismo, tenerla habría sido un plus importante.

¿Cómo lo soporta, qué cosas hace día a día?

Estoy siguiendo la misma rutina de trabajo que ya tenía, aunque con alguna licencia más de descanso. Me levanto sobre las siete y media u ocho de la mañana y ya me pongo a trabajar. Ahora mismo estoy componiendo música y hago vídeos musicales. También pinto y he desarrollado un proyecto fotográfico desde el balcón de casa sobre esta situación. En realidad estoy trabajando igual, pero en lugar de hacerlo en el estudio, estoy en casa.

¿Qué será lo primero que haga cuando salga?

Pisar el estudio, porque aunque mantengo la rutina me apetece volver a trabajar en mi espacio habitual. También echo mucho de menos el contacto con mi pareja, porque está en A Coruña, y con mis amigos, así que verlos será de lo primero que haga.

Este fin de semana se permitieron las salidas, ¿fue de los primeros en tomar la calle?

La verdad es que no y eso que me apetecía mucho dar un paseo y despejarme, pero el sábado me cogió trabajando y no me dio tiempo. Pero hoy (por este domingo) si que saldré a correr aprovechando el tramo horario de última hora de la tarde.

¿Qué lección saca de toda esta situación, positiva y negativa?

Espero que todos aprendamos a tomarnos las cosas con más calma. Yo llevaba un ritmo de trabajo frenético y esto me sirvió para pensar más, para valorar la vida de otra forma y también para cuidarme más. Espero que todos tomemos conciencia y cambiemos para mejor. En el lado negativo, la situación en sí lo es con todas las muertes que se están produciendo o la gente que se queda sin trabajo. Llegar a este punto era algo inesperado para todos, pero quizá por el ritmo de vida que estábamos llevando no valorábamos lo que tenemos y esto se pueda utilizar para parar y reflexionar.