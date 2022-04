David Bellas: "Me gusta tocar en casa, cuando no me siento observado"

Nací en 1985 en Viveiro. Estudié en el Pastor Díaz y más tarde en el IES Vilar Ponte. Soy profesor de gaita en el Conservatorio de Viveiro. Descubrí la música con ocho años y desde los once supe que quería vivir de esto. En mi familia solo mi bisabuelo fue gaiteiro, pero no llegué a conocerlo.

¿Cuándo empezó usted su idilio con la música?

Con ocho años. Empecé en el Conservatorio, en el colegio, yendo a clases en asociaciones...

¿Y cómo fue ese primer paso de ir a música?

Empecé como otra actividad más, para probar, como la vela, pero los deportes no se me daban especialmente bien. El primer año fui a piano, pero no me convenció. Más tarde descubrí los instrumentos de viento y esos sí que me atraparon.

¿Cuándo supo que quería vivir de la música?

Lo tuve claro desde muy temprano, con once o doce años, al poco tiempo de empezar. Vi lo que era, todo lo que podía abarcar y me dije que quería hacer eso el resto de mi vida.

¿Y ha respondido a sus expectativas esto de vivir de la música?

Ha habido momentos mejores y peores. Ahora tengo una situación laboral estable, trabajando en el Conservatorio y colaborando en cosas puntuales, pero no siempre fue así. Antes tenía que hacer muchas cosas, muchas actuaciones, y no era todo tan bonito, pero me gusta mucho y lo haces con más facilidad.

¿Por qué la gaita?

En el colegio nos motivaron mucho con los instrumentos de viento, con la flauta y la gaita, y me gustó mucho.

¿Tuvo algún maestro especial?

Quiero pensar que tuve suerte por las personas que me fui encontrando en el camino, pero no quiero nombrar a ninguno porque sería desmerecer el trabajo de los otros.

¿Le gusta más enseñar o tocar?

Si me lo preguntaras hace diez años te diría que actuar, sin duda, pero a día de hoy te digo que me aportan cosas distintas. No conocía lo que te podía aportar dar clases y quizás aprendes más enseñando.

¿Qué música escucha usted en casa?

Un poco de todo. La música tiene que ir en relación con el contexto. Yo no sé escuchar sin tener una atención plena en ella.

Deformación profesional.

Sin duda. Antes daba clases de yoga y estaba más concentrado en la música que en otra cosa.

¿Ha asistido alguna vez al Resurrection Fest?

No, y no por nada en concreto, sino porque no me gustan las multitudes.

¿A qué aspira?

Me gustaría seguir teniendo la posibilidad de hacer música y llegar a un público más amplio pero sin renunciar a lo que yo quiero hacer; ser honesto con mi visión de la música.

¿E qué espacio se siente mejor en la relación con la música??

Cuando toco en casa. No me siento observado ni juzgado. Parece una tontería, pero no lo es. Fernando Fernán Gómez decía que no le gustaba que le miraran cuando trabajaba, y a mí me pasa lo mismo.

¿Se cortará la barba?

No tengo pensado. Para mí es algo estético, la llevo desde hace muchos años, y está en relación con mi carácter, más introspectivo. Es una señal para protegerte de lo de fuera.