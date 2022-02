Darío Campos: "No primeiro día de uso da tirolina xa se notou a súa influencia na vila"

Darío Campos, listo para lanzarse pola tirolina. JOSÉ Mª ÁLVEZ

Para Darío Campos é importante que todo o que vén rodeando á tirolina da Pontenova se vaia coñecendo mellor porque sostén que se trata dunha aposta por un eido do turismo que vai ir medrando. Polo de agora é cedo para sacar conclusións, pero a realidade é que no seu primeiro día de funcionamento a tirolina xa foi o imán para case setenta persoas que quixeron achegarse a probala. Uns días antes fixérao o propio alcalde, quen apostou desde sempre por este proxecto que supón un paso adiante importante na promoción turística para A Pontenova. Vaise completar cando o día 26 se poida comezar a visitar o interior da mina Consuelo, un lugar que aínda non desvelou todos os seus segredos e que tamén servirá como atracción para os amantes da espeleoloxía.

Que impresión lle deu a tirolina unha vez que xa a viu rematada e funcionando, coa xente tirándose por ela?

Aínda queda algunha cousa, pero penso que quedou bastante ben. Teño que aclarar que na zona se fixo unha tala e un desbroce e o contorno ao mellor neste momento concreto ten mala pinta, pero na primavera recuperará o esplendor que tiña todo aquilo, en canto medre algo a vexetación, pero era algo que había que facer, porque era necesario acondicionar a zona un pouco.

E finalmente iso quedou como tiña vostede imaxinado ou atopa diferenzas importantes entre o resultado e o que tiña pensado?

A verdade é que o encontro bastante similar, si. Tiña unha imaxe na cabeza moi parecida ao que finalmente quedou. Cando o pensas, claro, non sabes como é o cable nin todo iso, pero si que é máis ou menos como pensaba. Había cousas que non imaxinaba, como son as plataformas, pero a saída e a chegada tíñaas bastante claras. Houbo unha dificultade co cableado inicial, que resultou que pasaba por debaixo dun cable de media tensión así que houbo que cambialo un pouco de lado, pero finalmente penso que quedou perfectamente.

Vostede xa se tirou?

Fun a semana anterior á inauguración e chamáronme, e aínda que non me atrevía moito decidinme e foi moi bonita a experiencia. Liberas adrenalina e tensión. Pero nestas cousas a experiencia doutros non vale de nada, ten que probar cada un. Pero si que vin que se tira xente de máis de 70 anos e iso algo quere decir.

Puido sacar adiante unha obra importante. Por que optou pola xestión dunha empresa externa?

No tema de obras e investimentos preocupábame o diñeiro, claro, pero tamén me preocupou moito a xestión. A obra podíase facer tendo presuposto e conseguímolo, pero cremos que é mellor xestionala mediante unha empresa privada porque ten máis posibilidades ca nós. Sacamos os pregos nos que ía tanto a obra como a xestión e logo sacaremos a concesión cando vaiamos vendo como funciona isto. Pero eu creo que irá ben porque o sábado pasado (o día 12) houbo unhas 70 persoas. Así que a ver se podemos usar ben a empresa privada, colaborando con nós e así tamén se implicará a hostalería e o comercio, poñéndoa en valor entre todos apostando por ese turismo de natureza.

Ferrería de Bogo

Queremos recuperar esa zona porque é un sitio único e este tería que ser o ano. Agora estou a buscar financiamento

Xa se notou entón a incidencia da súa apertura na vila?

O sábado despois da inauguración xa se notou certa afluencia de xente e creo que de cara ao verán será mellor. Hai que pensar que ese día facía mal tempo, e aínda así se tirou xente. Así que de cara ao verán utilizarase máis. Pero claro, de pouco serve que fagamos cousas se logo non hai onde durmir… Agora temos turismo rural, vaise ampliar a oferta da Casona de Labrada para facer unha aldea enteira para quedarse. Creo que todo ten que ir parello e que o que é bo para o comercio é bo para o concello. Só o ruído nos medios de comunicación e nas redes sociais xa foi importante.

Como teñen estruturada a ruta de sendeirismo que crearon e que completa a experiencia da nova tirolina?

A ruta sae da Praza dos Fornos, vas un cacho polo monte e logo vas xa a territorio das minas entrando na mina Consuelo, que se pode visitar ata o primeiro nivel. Entras máis ou menos 200 metros e logo hai un miradoiro. No futuro, esperamos que se poida baixar con grupos máis organizados, facendo excursións guiadas porque abaixo a visita é máis completa, hai vagonetas, ferramenta... Cando chegas á zona da tirolina podes tirarte ou ben continuar. En calquera caso, chegas á zona de Boulloso e de volta aos Fornos pechando un percorrido de dúas horas e media ou tres. Pero incluso o percorrido pola zona interior das minas penso que é interesante. Xa hai algunha estalactita e estalagmita, columnas de óxido... Son cousas con interese didáctico que temos que vender porque aquí o que temos é natureza e temos que buscar a forma de atraer este turismo de aventura que está de moda e a todos nos gusta. Na empresa Xesteco tamén están pensado en completar isto con canoas para baixar polo río e paréceme boa idea. Eu penso que xa para Semana Santa, coa publicidade que lle deamos, se vai notar un cambio bastante importante.

No que toca ao turismo de natureza, na Pontenova aínda teñen máis cousas que ofrecer.

Desde logo, está o vencellado ao río e máis cousas. Teño a intención de ver se a ferrería de Bogo se pode recuperar dalgunha forma. Estou traballando niso e este terá que ser o ano de poñela en marcha. É complicado, porque necesita investimento pero paga a pena porque é unha zona preciosa e algo moi representativo da Pontenova e da comarca, porque non hai nada igual en ningún lado. Agora estamos buscando financiamento.