El festival de jazz y blues de Ribadeo tendrá este sábado un broche de lujo con la actuación del cantante malagueño Zenet. La cita es las ocho de la tarde en auditorio Hernán Naval en un concierto más íntimo de lo habitual por las restricciones marcadas por el covid-19, lo que lo convertirá también en una experiencia, si cabe, más rica e interesante.

¿Cómo tiene planteado el concierto que ofrecerá en Ribadeo?

Será un paseo por nuestra discografía con canciones muy jazzísticas. He escogido únicamente la guitarra de José Taboada y la trompeta de Manuel Machado para acompañar mi voz, ya que me gusta quedarme desnudo musicalmente porque con pocas pinceladas musicales se ve si hay jazz en la canción. Será como una retrospectiva de nuestras canciones porque también creo que el momento inspira a que sea algo así como una mirada al camino recorrido y otra hacia donde vamos. Además estos momentos invitan a crear una atmósfera más íntima con el público abriendo un diálogo más personal.

¿La situación actual está cambiando la forma de relacionarse con el público de los artistas?

A mi siempre me ha gustado romper la cuarta pared. Con el escenario encendido y el patio de butacas apagado siempre se crean como dos espacios diferentes, pero siempre quise romper esa dualidad y ahora mismo mucho más. También me gusta romper esa imagen del artista separado del público y establecer un diálogo con él y mucho más en estos momentos para hacer ver que todos, artistas y público, estamos pasando por lo mismo. Además cuento anécdotas sobre el escenario porque quiero que la gente salga con un ánimo positivo de los conciertos aún sin olvidar todo lo que estamos viviendo.

Imbuir ese positivismo, ¿está en el ADN del artista?

El papel principal de un artista es, por un lado ser un medio para que la verdad salga a flote y también que el público consiga evadirse de una realidad cruda.

Esta será la primera vez que actúe en Ribadeo.

Sí y tenía muchas ganas de estar en este festival porque me parece maravilloso y ya cuenta con fama. Tengo compañeros que han actuado y para mi es un orgullo poder estar e intentaré dejar el pabellón bien alto.

En esta retrospectiva también podrán escucharse canciones de su último disco ‘La Guapería’, de boleros cubanos antiguos. ¿Cómo surgió la idea de este trabajo?

Tenía curiosidad por este género musical y estoy rodeado de músicos cubanos, como Manuel Machado, que siempre me animaban a atreverme a cantar boleros. Y lo que parecía un reto se convirtió en algo más y nació este trabajo.

¿Cómo fue ese proceso para acercarse al bolero?

El jazz es una excusa lingüística y lo usamos para ser turistas accidentales de otros géneros, aunque yo con el bolero quería ser algo más que un turista accidental. Durante un año entero fui llenando mi cuaderno de referencias y empecé a investigar y a meterme en ese mundo y descubrí autores maravillosos. Me tomé este trabajo muy en serio e hice una selección amplísima de temas que finalmente se quedaron en 10+1, como me gusta decir.

Y ese 1, es muy especial también.

Sí. Además de los temas clásicos que interpreto quería que hubiera una canción original que uniera el pasado al que pertenecen el resto de piezas y el presente y nació ‘Demasiado’, en colaboración con Gradelio Pérez. Es ese puente entre los dos tiempos que me gusta tender.

¿Resulta complicado dar el toque personal a canciones ya clásicas?

No encuentro complicación en esto porque parto de la base de que cuando haces versiones tienes que llevarlas a tu terreno porque no estás haciendo una imitación. En este caso también conté con el apoyo de Pepe Rivera y Manuel Machado que me guiaron con el piano y la trompeta y fue bastante fácil dejarme llevar por ellos. La única complicación la encontré con Bola de Nieve, un artista muy especial con piezas maestras que se acompaña al piano y canta como le da la gana.

Tiene en su haber varios premios. ¿Que le aportan estos reconocimientos a un artista?

Lo primero es que te da la sensación de que no estás loco. Nos decían que lo que hacíamos no era comercial y ahora colgamos el cartel de que no hay entradas en los conciertos y además reunimos a gente de distintas generaciones y aficionados a otros géneros y no solo al jazz. Además estos premios vienen de voces muy autorizadas, lo cual es un orgullo mayor y sirven para quitar la razón a las grandes multinacionales.

¿Ya trabaja en algo nuevo?

Siempre. Estamos cerrando un disco de duetos, ‘Zenetianos’ en el que canto con Rozalén, Pasión Vega, De Pedro, Xoel o Coque Maya, entre otros.