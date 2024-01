El Pescados Rubén Burela FSF se reencuentra este domingo con la liga de Primera División para afrontar el partido aplazado antes del parón por la disputa de la Champions en el pabellón Vista Alegre. Las Guerreiras viajarán hasta tierras coruñesas para afrontar un derbi gallego ante el Viaxes Amarelle que cerrará una primera vuelta inmaculada para el equipo de Julio Delgado en caso de no perder. Este partido llega después de la derrota sufrida en la Champions ante el Bittonto italiano que privó a las Guerreiras de jugar la final del torneo.

El cuadro mariñano comenzó el jueves su preparación para el partido tras unos días de vacaciones. Antes de acudir al entrenamiento habló de sus sensaciones Dany, que no pudo estar en el partido ante el Bittonto tras sufrir un aparatoso golpe frente al Benfica. "La verdad es que fue un susto grande porque sentí una sensación muy rara en mi cuerpo", explicó la hispano- brasileña, que vivió desde el banquillo la derrota frente a las italianas. "Fue un doble disgusto, quería jugar aunque la verdad es que estaba muy dolida y magullada, pero estaba deseando ayudar a mis compañeras. Miraba a Julio a ver si me sacaba al menos un ratito (risas)", señaló.

Dany es consciente de que tras ganar todos los títulos en juego la pasada temporada la derrota "tenía que llegar", aunque no por ello duele menos. "Cuando llega el momento de perder es muy doloroso, sobre todo para un equipo tan malacostumbrado como el nuestro a ganar. Sabemos que no se puede ganar siempre y seguro que esto nos hace valorar más todo lo que hemos conseguido, pero a mí lo que más me fastidia es que esta derrota llegó delante de nuestra gente", asegura la incombustible pívot, que, no obstante, también trata de ser autocrítica e inconformista. "Perder también ayuda a mirarse a uno mismo, sabemos que no somos invencibles y que cuando no estamos a tope o no ponemos la máxima intensidad pueden pasar estas cosas. Tenemos una temporada muy bonita por delante, ya que estamos vivas en la pelea por todos los títulos y en poco tiempo está la Supercopa, así que estamos deseando seguir logrando cosas para Burela".

La jugadora todavía no sabe si podrá ser de la partida para el partido del domingo, aunque tiene confianza en regresar a las pistas. "Tendrá que mirarme el fisio a ver si estoy ya recuperada al ciento por ciento, yo me encuentro bien y tengo confianza en poder entrenar y jugar a tope, pero hay que evaluar los riesgos porque este tipo de lesiones pueden ser peligrosas", explicó.

Dany también hizo referencia al partido ante el Amarelle, que considera como "un poco trampa" debido a la fecha en la que se disputa. "Un partido después de las vacaciones siempre tiene un componente de dificultad añadido. Yo confío plenamente en mis compañeras y sé que se han cuidado y van a llegar en un estado óptimo, pero una cosas es la situación física y otra bien diferente es el ritmo colectivo que dan los entrenamientos y los partidos. Tenemos tres sesiones antes del encuentro —una fue la de ayer— para preparar lo mejor posible este derbi", aseguró la jugadora.