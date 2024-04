Dany: "Llegamos a la Copa en buena dinámica, pero eso no significa nada"

El Pescados Rubén Burela FSF debuta el viernes, a las 19.00 horas, en la localidad malagueña de Alhaurín de la Torre en los cuartos de final de la Copa de la Reina ante el Futsi Atlético. Un clásico donde las naranjas parten como favoritas. Han ganado las cinco últimas ediciones de esta competición y son líderes invictas en la Primera División de la Liga Femenina española.

Pero Dany Domingos, una de las dos jugadoras de la actual plantilla naranja que han estado en los cinco títulos conquistados de manera consecutiva, afirma que la Liga no sirve como vara de medir. "Es una competición diferente; en la Liga puedes perder un partido, aquí no", explica. "Esto es a partido único, no puedes fallar", puntualiza. "Nosotras estamos en buena dinámica, pero eso no significa nada, en la pista puede pasar cualquier cosa", señala.

Enfrente estará el eterno rival de los últimos años, el Futsi. "Otra vez nos timbra a la puerta", dice Dany. "Es un equipo que viene demostrando año tras año su calidad y un nivel increíble, con jugadoras internacionales y seguro que va a ser un partidazo", augura la pívot, que no cree que el equipo pudiera estar más relajado con un rival, a priori, más fácil. "Da igual quién te toque porque no hay marcha atrás, los detalles los pagas muy caro, sea quién sea, y nosotras solo pensamos en los cuartos de final como si no hubiera mañana", expresa. Para ganar al conjunto madrileño, Dany da una clave. "Estar todos a una, con mucha conexión, con buena dinámica", apuesta la veterana jugadora.

Cuando a Dany se le interroga sobre la capacidad que tiene el Burela FSF de mostrar su mejor nivel en este tipo de competiciones, a ella se le cae una palabra: "Trabajo". Y lo argumenta. "Detrás de los títulos hay un gran trabajo del míster, el cuerpo técnico, del preparador físico...", subraya.

¿Y cómo se motiva a un equipo que lleva ganadas las últimas cinco ediciones de la Copa de la Reina? "Es difícil, pero nosotras pensamos en seguir haciendo historia, la de un pueblo pequeñito que gana un año, otro año, otro año, y así hasta cinco", afirma.

La pívot está curtida en mil batallas y llega a esta fase final en un buen estado de forma. "Estoy con muchas ganas, con ganas de darlo todo, aprovecharme de la calidad de mis compañeras para seguir creciendo y ayudar a las más jóvenes", explica. "Quiero colaborar, participar para que esta Copa se venga a Burela", señala la jugadora naranja, que a pesar del viaje de 13 horas en autobús dice que van con "alegría y motivación".