Daniel Vega plantea hacer un párking de pago que dé servicio a As Catedrais

La gestión de la playa de As Catedrais para conseguir que el flujo de miles y miles de visitantes que recibe anualmente repercuta de forma más sensible en la economía ribadense parece que va a cambiar. El alcalde, Daniel Vega, explicó este jueves sus intenciones al respecto, que pasan por construir lo antes posible un aparcamiento en sus inmediaciones, aunque no especificó dónde se hará y si será en los terrenos que el anterior gobierno local había adquirido para ello. En todo caso, sí certificó que su intención inicial es que dicho aparcamiento sea de pago, aunque tenga un coste pequeño.

Vega comentó al respecto que él no aboga por la creación de una tasa turística a favor de la cual se pronunciaron recientemente algunos alcaldes mariñanos, pero sí que ve con buenos ojos cobrar por ese servicio.

En todo caso, no fue más allá porque dijo que será algo que tendrán que hacer "paso a paso" y que "teremos que pensar e meditar con coidado" ya que reconoció que es algo sensible y que precisa "facerse ben para que teña bos resultados".

Sobre la playa de As Catedrais el regidor ribadense se mostró convencido de que es necesario actuar porque dice que "o que non pode ser é que a xente chege pola autovía, a vexa, colla outra vez a autovía e se marche sen vir a nada a Ribadeo. Iso non pode ser".

AUTOBUSES. Para evitarlo, o al menos para paliarlo, anticipó que el próximo verano va a funcionar un servicio de buses-lanzadera que irán desde Ribadeo a la playa y de la playa de vuelta a la villa ribadense con la intención de facilitar el viaje al arenal "que pensamos que xa non é unha praia estritamente, senón que é máis un monumento natural que a xente vai visitar".

Esa apuesta por este tipo de transporte público la basa en el éxito que tuvieron los servicios de autobuses que su gobierno fletó durante este verano para asistir a algunos eventos concretos como fueron la Xira a Santa Cruz o la Festa do Percebe de Rinlo.

CARTELERÍA. Otra cuestión en la que el regidor indicó que van a actuar es sobre los alrededores de As Catedrais, que cree que están mal enfocados y señaló que es necesario hacer "un só cartel informativo, e non todos os que hai agora e que o único que fan é crear confusión".