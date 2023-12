Daniel Vega: "Imos transformar o parque de Ribadeo para que a vila teña o que merece"

XA MÁIS asentado e sen as urxencias do verán, Daniel Vega califica de boa a xestión do aluvión de actividades estivais e anticipa intervencións en moitos aspectos que, non ten dúbida niso, van mellorar Ribadeo.

Como leva o traballo á fronte do goberno municipal despois de cinco meses?

Son cinco meses de goberno e é difícil ter o control absoluto de todo, e é tamén complexo controlar tan rápido o Concello. O que si queda acreditado é que este goberno foi dos primeiros da provincia en aprobar os orzamentos do ano que vén, o cal ao mellor non di que estamos asentados de todo e o controlamos todo, pero si vemos unha eficacia, unha boa xestión porque incrementamos 600.000 euros os investimentos marcando unhas prioridades claras e neste momento é o investimento social. E tamén priorizamos o investimento na nosa vila.

Véselle satisfeito.

Creo que as cousas están indo ben. Hai moi boa liña de traballo cos técnicos municipais. Sabemos perfectamente o que queremos e eles teñen a tranquilidade de saber que se este goberno aposta por facer un investimento xa desde o inicio. Temos moito traballado e guionizadas as nosas prioridades a todos os niveis.

Como é a súa relación neste tempo con outras administracións?

Esa é unha clave importante porque penso que nos estamos a entender moi ben con todas. Coa Deputación coordinamos todo, agardo que a petición que lle fixen ao presidente de que me reciba pois que sexa en breve. Entendo que ten a axenda ocupada e penso que recibirá aos alcaldes da provincia e entendo perfectamente que na Deputación non deixou de ser unha prioridade Ribadeo e por tanto nos proxectos que veñan agora tamén colaborarán economicamente con nós. E coa Xunta a colaboración é boa e co Estado, de momento, estámolo facendo ben. A pasada semana anunciamos unha obra importante como foi o miradoiro de Costas despois do Cargadeiro conxugando madeira e zona verde e que vai ser o gran miradoiro das Mariñas: da nosa e da zona da Coruña, con vistas á boca da ría de Ribadeo. Costas entendeu que é algo que había que facer e eu teño moi boa relación con José Miguel Estevan e felicítoo polo labor que fai. É desas persoas clave porque está en todo, infórmate de todo, axuda en todo e colabora en todo.

Como foi, agora que xa pasou, a organización do verán?

Pois agora que xa pasou, penso que foi ben. Non quero presumir de nada, pero hai que dicir que todo saíu ben. E logo coas cousas do Nadal obsérvase que Ribadeo ten unha incidencia superior nas fins de semana, pero con xente calquera día. Saes calquera tarde e vese xente. Creo que foi un acerto poñer actividade na praza de abastos, no Cantón e en Rosalía de Castro. A ponte foron dez días que aos comerciantes lles gustou esta proposta.

A pista de xeo está chegando a unhas cifras bastante espectaculares. Agardaban esta resposta por parte da xente?

Temos datos de que desde Oviedo e Xixón e Lugo está vindo xente á pista de xeo. Vén moita xente de Cedeira, Ortigueira, O Vicedo, Xove... E son datos directos da empresa responsable que nos está pasando a gran afluencia que hai alí. Destacar que é un luxo que un concello coma Ribadeo teña unha pista de xeo de nivel, non dese sintético, é un auténtico luxo.

No orzamento está recollida unha partida moi importante para o parque de San Francisco, unha zona trascendental de Ribadeo. Que pode adiantar da idea que ten para alí?

Imos empezar agora co proxecto, falando cos técnicos cos que xa tivemos unha reunión de análise e do que falamos é dunha renovación en conxunto. Temos que darnos conta de que o parque, segundo está agora, en pouco tempo queda invalidado para seguir facendo as festas en Ribadeo, porque calquera escenario das orquestras de agora, non colle. E non podemos dar machadas ao patrimonio como ata o de agora, iso non pode ser. Xa os que organizan as festas saben o que lles din sempre: que aí non se pode e teñen que adaptarse a outro escenario. Pero tamén queda invalidado o parque infantil porque hai unha zona de xogo, non hai un lugar de esparcemento. E logo hai tres espazos, non un parque: a zona de xogos infantís, unha estrada que incumpre a lei ata que se atropelle un neno e logo a ver de quen é a culpa e eu quero mellorar iso así que meteremos alí 200.000 euros para mellorar ese espazo. Temos que ter unha gran praza, un parque de nivel, e o Campo, que é o seu nome, sexa digno.

Tamén hai melloras noutro parque, máis modesto e agora algo deixado: o indiano.

Ese parque plantexouno o goberno de Balbino Pérez Vacas e a min paréceme boa idea. Pero non me parece tan ben que ese parque que foi un acerto, durante un periodo largo non tivo ningún tipo de conservación e por falta de mantemento acabou por levantarse todo. Entón agora decidimos darlle unha volta a ese espazo. Acábase de amañar Luz Pozo Garza e agora iso pide que se amañe o parque, que é algo anexo á rúa. Así que ímolo mellorar. Vai ser un espazo aberto, con sensibilidade indiana e que evidentemente despois de facelo vai haber unha conservación e coidado.

Alí estaba o monolito de Luz Pozo Garza.

Si, si. E xa quero dicir desde agora mesmo que ese monolito vai volver ao seu sitio orixinal, que non é onde está neste momento.