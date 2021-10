Daniel Vega, elixido presidente do PP de Ribadeo

Daniel Vega foi elixido na mañá deste sábado presidente do Partido Popular de Ribadeo no congreso local e con todos os votos a favor dos presentes, segundo informaron os populares. Vega asume a dirección do partido acompañado de Begoña Sanjurjo na secretaría xeral e de Montse Seijo na de vicesecretaría de organización. Vega agradeceu o apoio masivo da afiliación, á que agarda compensar, "cun intenso traballo que se traduza nun bo resultado para o meu partido en 2023".

Quere abrir o partido a toda a sociedade ribadense, co fin de "ir sumando cada vez máis persoas ao proxecto que me honra liderar". Comprometeuse a "seguir traballando para traer novos investimentos a Ribadeo". A este respecto, contrapuxo o traballo do goberno local, "que se traduce en tan só 375.000 euros de xestión nos últimos dous anos, fronte aos 2,5 millóns que xestionou o grupo municipal popular coa Xunta de Galicia".

Daniel Vega estivo arroupado pola presidenta e o vicepresidente do partido a nivel provincial, Elena Candia, e Francisco Conde, respectivamente; ademais de polo secretario xeral do PPdeG, Miguel Tellado; así como por outros cargos orgánicos a nivel provincial e con ampla representación nas institucións, segundo informa o PP.

Elena Candia felicitou a Vega e o seu equipo, depositando neles "a confianza absoluta da dirección provincial para que Ribadeo volva a ter un goberno do Partido Popular". Este cambio, dixo Elena Candia, "comeza neste preciso momento e ten que verse recompensado nas urnas dentro de ano e medio". "Temos que ser capaces de incrementar o 19% nas locais para equiparar o resultado das autonómicas para cambiar o rumbo de Ribadeo", engadiu.

"Quizais este Concello sexa dos poucos que non deu nin un só euro para impulsar a reactivación e só basea a súa actuación en confrontar coa Xunta de Galicia. Deste congreso saímos reforzados e unidos, e facémolo cun líder que é moi constante no seu traballo e reivindicativo", afirmou.

En canto á crise do Aluminio, Vega e Candia insistiron en que "temos que seguir loitando para que se siga producindo aluminio na Mariña, pero tamén temos a obriga de dicir a verdade: hai uns meses, un partido que é o que sustenta o goberno deste concello sacábase unha foto prometendo un acordo no que ía a solución de Alcoa, pero nin o acordo se cumpriu, nin se moveu nin un só dedo e continuamos cun prezo da enerxía inasumible".