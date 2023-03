Dani Vega destaca los 5.000 euros de la Xunta para la SD Ribadeo

El portavoz do Grupo Municipal Popular y candidato a la alcaldía de Ribadeo, Daniel Vega, destaca la colaboración con las entidades deportivas, la juventud y el deporte y explica que "escoitamos as carencias e necesidades do SD Ribadeo e nós colaboramos con eles para poñerlle unha solución". En total, más de 5.000 euros para camisetas, sudaderas y pantalones que sufragará la Xunta, según el candidato popular a la alcaldía.

"Desde o grupo municipal popular trabállase con todas as entidades deportivas da vila para impulsar iniciativas que son fundamentais para o crecemento do deporte e da vila", dice Vega, para quien "seguramente queden moitas cousas por facer, pero nós como grupo municipal estamos nunha escoita activa e continua coas entidades e, en moitos casos, propoñendo as iniciativas". Vega agradece "a Valentín Coto e a toda a directiva polo esforzo e o seu traballo conxunto para seguir apostando polo impulso do deporte base en Ribadeo".