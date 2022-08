Dani Strochinski, A Mares (Burela): "El bacalao dicen que es el mejor"

En la calle del puerto de Burela cumplió recientemente un año de apertura el restaurante A Mares que impulsaron Dani Strochinski y su socio José Fraga. El balance pese al incremento de precios y a la escasez de personal es positivo según cuenta la primera, que destaca entre su oferta los productos del mar y el triunfo de las preparaciones a la brasa: "El bacalao sale muchísimo, me han dicho que es el mejor de A Mariña", cuenta.

Lo hacen en dos recetas, "con una salsa alioli de ajo negro o con verduras", y en la misma preparación a la brasa también triunfan el rape o el pulpo. "El rape llama mucho, está pillando bastante fama y el pulpo también lo piden bastante los clientes. A la gente le gusta la comida a la brasa, tiene un saborcito que gusta mucho", comenta la hostelera.

Pescados de temporada como el bonito que preparan en rollo o a la plancha o la merluza de Burela también tienen un sitio destacado en su carta, que ofrece arroces caldoso con bogavante, meloso con berberechos, algas y erizo de mar, y meloso marinero con pescado, gambas, chipirones y mejillones.

Entre las carnes destaca un "churrasco de angus bastante bueno y los tacos de croca", aunque actualmente tiene muy buena salida el churrasco de cerdo.

Para picar algo o como entrante también hay una amplia variedad de raciones, como almejas o berberechos a la sartén, un ‘festival de bivalvos’, carpaccio de buey o calamares de la ría, entre muchas otras. El local, con terraza y aparcamiento fácil, también ofrece menú del día a 12 euros con tres platos a elegir y participa en el tapeo de los jueves con tres recetas diferentes.

Dani explica que tienen pendiente de hacer una fiesta de aniversario porque están cortos de personal tras la baja médica de un camarero que no logran suplir. "Decidimos cerrar los domingos excepto los víspera de festivos porque la gente tiene que descansar, la plantilla también tiene vida, y no hay personal para contratar, es imposible", lamenta. "Si no fuera por el tema de conseguir el personal que hace falta, estaría encantada, porque si no das un buen servicio la gente no te lo perdona", reseña la hostelera a la hora de hacer balance del negocio. "Estoy cansada pero contenta, volvería a hacerlo", comenta en relación al giro que dio a su vida, pues trabajaba de administrativa en el taller aledaño y decidió embarcarse en la hostelería, hasta ahora con éxito tras la buena acogida del pueblo. "s mejor arrepentirse de hacer las cosas que de no hacerlas", sostiene Dani Strochinski.

Pez espada marinado con jengibre

Ingredientes

250 gramos de pez espada, cebolla, ajo, jengibre, salsa de soja, pimiento rojo o verde, calabacín.



Preparación

Marinar los filetes de pez espada con salsa de soja y jengibre durante media hora. Planchar el pez espada con aceite de oliva y servir junto a la guarnición de pimientos, cebolla y calabacín a la plancha.