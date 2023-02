Jorge Moirón, de jugar con Thiago y Lucas Vázquez a entrenar con Quique Setién

La vida deportiva de Jorge Moirón Cotarelo (A Pontenova, 1991) se divide entre el fútbol sala y el fútbol. Durante muchos años, sobre todo en categorías inferiores, probó en las dos disciplinas, aunque una vez que tuvo edad sénior se decantó por el fútbol once, con más de 300 partidos a sus espaldas vistiendo la camiseta del equipo de su pueblo, el Sporting A Pontenova.

Con nueve años ya fue subcampeón de España en benjamines de fútbol sala con la selección gallega y durante los dos siguientes años también estuvo con el combinado irmandiño, está vez de fútbol 7, donde comparte equipo con Thiago Alcántara, Rodrigo Moreno, Lucas Vázquez, Hugo Mallo o Jota Peleteiro, entre otros jugadores profesionales.

Pero en esos años tampoco dejó de lado el fútbol sala y en 2005 se proclamó con la selección gallega infantil campeón de España. Fue el capitán de ese equipo y compartió camiseta con Iago Míguez, actual jugador del Xove FS y exjugador del Burela FS (foto arriba a la derecha).

Seleccion gallega infantil de fútbol sala. AMA

De esa época, Jorge guarda un grato recuerdo de Andrés Lombardero. "Fue mi primer entrenador, la primera persona que me enseñó a jugar al fútbol", dice. "También recuerdo a Pita como seleccionador gallego infantil, padre de Carlos Pita, que confió en mi como capitán de ese equipo campeón de España", señala. Y, como no, de su hermano, Dani Moirón, actual entrenador del Ribadeo, "y que me entrenó durante las 11 temporadas que jugué en el Sporting A Pontenova, el club de mi vida", señala.

En el año 2006 fichó por el Azkar, pero la aventura solo duró un año, debido a lo difícil de compaginar los estudios con entrenar cuatro días a la semana en Lugo. Fue entonces cuando, por primera vez, jugó con el Sporting A Pontenova, en categorías inferiores. En el año 2009 ficha por el juvenil de División de Honor del Lugo y entrena en varias ocasiones con el primer equipo, cuyo entrenador en esos momentos era Quique Setién, actualmente en el Villarreal.

Tras ese año, regresa al Pontenova, donde juega las siguientes ocho temporadas, y donde consigue el ascenso a Primera Autonómica en 2017 tras 20 años fuera de esta categoría. Además, ese mismo año conquista la Copa Diputación, pero en 2018 deja el club porque se marcha a trabajar a Lima.

Jorge Moirón, segundo por la izquierda. AMA

A pesar de todo lo vivido y recorrido, mis dos momentos más felices fue mi debut con el Pontenova y el primer gol que marqué

"A pesar de todo lo vivido y recorrido, mis dos momentos más felices por encima incluso de levantar la copa de campeón de España como capitán de la selección gallega o mi debut en División con el Lugo fue mi debut con el Pontenova a los 16 años en sénior", dice Jorge. "Y también mi primer tanto con esa camiseta, algo que llevaba toda la vida soñando desde que con 5 años veía al equipo desde la tribuna de A Mina", comenta. Pero sin duda, otro de los grandes momentos fue "el ascenso a Primera Autonómica con el Pontenova en 2017 tras más de veinte años entre Segunda y Tercera", concluye.